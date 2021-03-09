Как минимум остановим износ оборудования – эксперт о повышении тарифов на электроэнергию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифов на электроэнергию нужно станциям, чтобы лучше вкладывать и поддерживать то, что требует поддержания. Такое мнение выразил эксперт по энергетике кандидат экономических наук Алишер Курбаналиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Министерство энергетики запустило проект приказа о повышении тарифов на электроэнергию, который будет на обсуждении до 25 марта.

«Электроэнергия – единственный товар, который электрические станции продают от себя. Любой производитель, который продает свою продукцию, хочет за счет доходов от этой продукции покрыть все свои расходы. Это, как правило, производственные расходы, включая заработную плату рабочих, расходы на материалы, топливо. Также будут покрываться источники для осуществления инвестиций. Это то, за счет чего станция будет продолжать работать», - пояснил Алишер Курбаналиев.

По его словам, любое оборудование требует обновления, ремонта и замены.

«Как вы знаете, электроэнергетика Казахстана – достояние Советского Союза. В мире, на самом деле, нигде, как в Советском Союзе, нет такого прецедента, чтобы станции работали долго. Поэтому сейчас энергетики уже много лет работают на оборудовании, надежно построенном на долгое время. Но любое оборудование требует обновления, ремонта и замены. Из-за того, что тарифы не поднимают до нужного уровня, станции вынуждены покрывать расходы в ущерб каких-то ремонтов, замен. С одной стороны энергетики обязаны снабжать нас электроэнергией надежно, качественно, чтобы лампочки не гасли. С другой стороны, они вынуждены постоянно искать способ где-то сэкономить, чтобы сотрудникам выплатить зарплату, заплатить агентам по договору. Он не успевают делать ремонт. Повышение нужно станциям, чтобы лучше вкладывать и поддерживать то, что требует поддержания», - подчеркнул эксперт по энергетике.

По его словам, даже если повысят тарифы на электроэнергию, не стоит ожидать, что в этом месяце или в этом году вся электроэнергетика обновится, потому что в электроэнергетике все оборудование инвестиционно емкое, требующее колоссальных затрат и времени.

«Даже чтобы заменить просто турбину, нужно как минимум несколько месяцев для проектирования. То есть необходим срок до полгода, чтобы заменить действующую турбину на новую», - отметил спикер.

В ходе телефонной беседы он поделился ожиданиями от повышения тарифов на электроэнергию.

«Если тарифы поднимутся, заработные платы рабочих будут повышаться быстрее, чем сейчас. Второе – мы сможем лучше поддерживать износ оборудования. Если мы начнем вкладывать больше, как минимум остановим снижение износа. Оборудование будет поддерживаться на одном уровне. А в лучшем случае оборудование начнет улучшаться. Не стоит ожидать, что за счет этого появятся новые станции и начнутся полные модернизации. Для этого источника просто не будет хватать. Чтобы построить новое оборудование и заменить старое, нужно в два раза повышать тарифы. Но это большая нагрузка для населения, предприятий. Постепенное увеличение тарифа как минимум затормозит то ухудшение состояния оборудования, которое есть сейчас», - заключил эксперт по энергетике Алишер Курбаналиев.