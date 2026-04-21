телерадиокомплекс президента РК
    11:09, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Как масштабируются инклюзивные проекты в Казахстане

    На заседании Правительства председатель правления 

    «Самрук-Қазына»

    Нурлан Жакупов доложил Премьер-министру Олжас Бектенов о реализации инклюзивной политики и развитии социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как масштабируются инклюзивные проекты в Казахстане
    Фото: Минпросвещения РК

    По его словам, за последние годы на реализацию более 100 социальных проектов было направлено свыше 700 млрд тенге. В числе крупных инициатив — строительство двух современных медицинских центров в Астане и Алматы, а также открытие 55 реабилитационных центров по всей стране, где ежегодно бесплатную помощь получают более 21 тысячи детей и подростков до 18 лет.

    Поддержка оказывается детям с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нейро-ортопедическими нарушениями и другими особенностями развития.

    — Мы запустили 31 кабинет поддержки инклюзии при государственных школах в Астане, Акмолинской и Атырауской областях. Средства на кабинеты собраны за счет благотворительных сборов. В текущем году планируется масштабировать проект для регионов и открыть 10 таких кабинетов в Актюбинской области, — отметил Нурлан Жакупов.

    Он подчеркнул, что все реализуемые меры направлены на формирование инклюзивного общества, где каждый человек имеет равные возможности для развития и полноценной жизни.

    Ранее стало известно, что в Казахстане планируют увеличить квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью.

