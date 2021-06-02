Как маркировка отразится на стоимости молочной продукции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент в Казахстане реализуется пилотный проект по цифровой маркировке молочной продукции. В рамках пилота Центр развития цифровой экономики произвел расчеты возможных затрат бизнеса на маркировку продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

В пилотном проекте принимают участие 7 казахстанских производителей, которые проводят апробацию процессов цифровой маркировки.

В рамках пилота были проведены расчёты затрат на оборудование. В частности, стоимость маркировочного оборудования для одной линии варьируется от 0,5 до 9,2 млн тенге в зависимости от размера предприятия и видов продукции.

«Мы должны понимать, что речь идет о модернизации производственных линий, которую производители в любом случае периодически проводят. Просто в данном случае компаниям нужно будет закупить оборудование, которое позволяет наносить код цифровой маркировки на упаковку. При этом приобретение дополнительного оборудования не всегда ведет к удорожанию конечной стоимости продукции. Доля затрат на оборудование в конечной цене продукта обычно составляет всего от 0,06 до 0,15%. Факторов, которые влияют на розничную цену - большое количество. За последние 5 лет среднегодовой темп роста стоимости молочной продукции без маркировки составлял от 6 до 13%. Это свидетельствует о постоянной тенденции роста цен, поэтому внедрение маркировки и прослеживаемости товаров не окажет ощутимого влияния на конечную стоимость товара. При этом потребитель получит существенные выгоды в виде уверенности в происхождении продуктов и их сроков годности», - объясняет Олжас Бектуров, управляющий директор Центра развития цифровой экономики.

Для производителей молочной продукции будут предусмотрены меры господдержки, которые позволят обеспечить компенсацию до 50% затрат на маркировочное оборудование и расходы на заказ кодов.

Еще один вариант для небольших производств - не устанавливать оборудование по нанесению кодов маркировки на производственную линию, а заказать нанесение кода на упаковку через типографию. В таком случае затраты на маркировку снизятся еще в 2,5-4 раза.

Что касается розничных торговых точек, то они уже оснащены 2D сканерами для сканирования продукции, маркированной кодом Data Matrix. В прошлом году введена обязательная цифровая маркировка табачных изделий и розничные магазины уже работают с маркированной продукцией.

При этом, несмотря на затраты бизнеса на первоначальном этапе введения маркировки, в среднесрочной и долгосрочной перспективе система маркировки принесет существенные выгоды.

«Во-первых, с помощью цифровой маркировки мы пресечем недобросовестную конкуренцию, дадим возможность потребителю подтверждать подлинность товара, могут быть стандартизированы и унифицированы процедуры учета движения товаров. Также с помощью маркировки мы обеспечим прослеживаемость молочной продукции от производителя до розничного магазина с фиксацией выхода товара из оборота, что, в свою очередь, позволит как производителям, так и государству обеспечить более точное планирование спроса и производства для конкретной продукции в определенном регионе», - рассказывает Олжас Бектуров.

Напомним, в Казахстане уже введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции и меховых изделий. 1 июля 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви. Также на данный момент реализуются пилотные проекты по маркировке лекарственных препаратов, алкогольной продукции, товаров легкой промышленности.