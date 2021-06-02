Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Как маркировка отразится на стоимости молочной продукции в Казахстане

2 Июня 2021, 10:10
Как маркировка отразится на стоимости молочной продукции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент в Казахстане реализуется пилотный проект по цифровой маркировке молочной продукции. В рамках пилота Центр развития цифровой экономики произвел расчеты возможных затрат бизнеса на маркировку продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

В пилотном проекте принимают участие 7 казахстанских производителей, которые проводят апробацию процессов цифровой маркировки.

В рамках пилота были проведены расчёты затрат на оборудование. В частности, стоимость маркировочного оборудования для одной линии варьируется от 0,5 до 9,2 млн тенге в зависимости от размера предприятия и видов продукции.

«Мы должны понимать, что речь идет о модернизации производственных линий, которую производители в любом случае периодически проводят. Просто в данном случае компаниям нужно будет закупить оборудование, которое позволяет наносить код цифровой маркировки на упаковку. При этом приобретение дополнительного оборудования не всегда ведет к удорожанию конечной стоимости продукции. Доля затрат на оборудование в конечной цене продукта обычно составляет всего от 0,06 до 0,15%. Факторов, которые влияют на розничную цену - большое количество. За последние 5 лет среднегодовой темп роста стоимости молочной продукции без маркировки составлял от 6 до 13%. Это свидетельствует о постоянной тенденции роста цен, поэтому внедрение маркировки и прослеживаемости товаров не окажет ощутимого влияния на конечную стоимость товара. При этом потребитель получит существенные выгоды в виде уверенности в происхождении продуктов и их сроков годности», - объясняет Олжас Бектуров, управляющий директор Центра развития цифровой экономики.

Для производителей молочной продукции будут предусмотрены меры господдержки, которые позволят обеспечить компенсацию до 50% затрат на маркировочное оборудование и расходы на заказ кодов.

Еще один вариант для небольших производств - не устанавливать оборудование по нанесению кодов маркировки на производственную линию, а заказать нанесение кода на упаковку через типографию. В таком случае затраты на маркировку снизятся еще в 2,5-4 раза.

Что касается розничных торговых точек, то они уже оснащены 2D сканерами для сканирования продукции, маркированной кодом Data Matrix. В прошлом году введена обязательная цифровая маркировка табачных изделий и розничные магазины уже работают с маркированной продукцией.

При этом, несмотря на затраты бизнеса на первоначальном этапе введения маркировки, в среднесрочной и долгосрочной перспективе система маркировки принесет существенные выгоды.

«Во-первых, с помощью цифровой маркировки мы пресечем недобросовестную конкуренцию, дадим возможность потребителю подтверждать подлинность товара, могут быть стандартизированы и унифицированы процедуры учета движения товаров. Также с помощью маркировки мы обеспечим прослеживаемость молочной продукции от производителя до розничного магазина с фиксацией выхода товара из оборота, что, в свою очередь, позволит как производителям, так и государству обеспечить более точное планирование спроса и производства для конкретной продукции в определенном регионе», - рассказывает Олжас Бектуров.

Напомним, в Казахстане уже введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции и меховых изделий. 1 июля 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви. Также на данный момент реализуются пилотные проекты по маркировке лекарственных препаратов, алкогольной продукции, товаров легкой промышленности.


Экономика   Цифровой Казахстан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы