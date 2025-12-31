Как любовь к Новому году стала профессией. Истории героев

Как рождаются новогодние герои

Рахат Кошжанов с детства был связан с искусством и рос в творческой среде. В составе семейного ансамбля он объездил несколько регионов страны, приняв участие в конкурсах и культурных мероприятиях.

— Моей мечтой всегда была эстрада. С пяти лет я играл на ударных инструментах. Позже, после службы в армии, поступил в колледж. Тогда руководитель цирка сказал мне: «Тебе лучше пойти на эстрадное отделение, а еще лучше на актерское», — вспоминает собеседник.

Кадр из видео

Позже он устроился работать в театр. Примерно через пять лет Рахат Кошжанов впервые вышел на сцену в образе Деда Мороза. С тех пор этот персонаж стал для него постоянной ролью. Каждый раз, перевоплощаясь в Деда Мороза, Рахат получает мощный заряд энергии от детской аудитории.

— Видишь, как они верят, как улыбаются и смеются. И думаешь, я хоть немного их порадовал. С другой стороны, будто попадаешь в другой мир, чистый и светлый. Возвращаешься оттуда радостным, — рассказывает он.

Кадр из видео

Екатерина Дмитерчук каждый год играет Снегурочку. Ее любовь к театральному искусству зародилась еще в студии кукол «Буратино», где она делала первые шаги в профессии. Постепенно, осваивая язык сцены и актерского мастерства, девушка все глубже погружалась в мир театра, который со временем стал для нее делом жизни.

— Потом, когда уже стала постарше, в моей школе организовался драматический кружок, и судьба завела меня в экономическую стезю. Я окончила колледж, но все равно участвовала в каждом творческом конкурсе, театральной постановке, организовывала группы, заставляла своих одногруппников участвовать во всех моих постановках, — сказала собеседница.

Кадр из видео

Сергей Путре практически всю жизнь — 44 года — проработал водителем КАМАЗа, после чего вышел на пенсию. Переломным моментом стала случайная встреча: проходившие мимо люди обратили внимание на его густую бороду и предложили попробовать себя в роли Деда Мороза.

— Я говорю: давайте, поработаю. Приехал, все обговорили, и вышел на работу. Из этой роли я не выхожу, потому что многие уже узнают меня в городе. Вот, например, в этом году летом мне нужно было в магазин — заехал, иду, а ко мне бегут две девочки: «Санта!» И как тут их не обнять? — делится своей историей Сергей Путре.

Кадр из видео

Легко ли быть Дедом Морозом?

Мир меняется, и вместе с ним меняется отношение к чудесам. В эпоху интернета многое имеет рациональное объяснение. Но герои этой истории из года в год прилагают огромные усилия, чтобы сохранить ощущение волшебства и подарить детям веру в новогоднюю сказку.

— Режиссеры и актеры изо всех сил стараются, готовятся, вкладывают много труда. Маленьких детей мы еще можем увлечь и убедить, а с подросшими уже сложнее. Они многое видят в интернете и воспринимают все иначе, — считает Рахат Кошжанов.

Кадр из видео

По мнению Сергея Путре, особого душевного настроя требует работа с детьми, у которых сложный диагноз, как ДЦП.

— К ним нужно быть особенно внимательными. К каждому надо найти подход, поговорить, уделить время, проявить заботу. Праздник для таких детей по-особенному важен, и я очень счастлив, когда вижу их счастливые глаза, — говорит он.

Кадр из видео

Радость в глазах детей — главная награда

Каждый из героев особенно ценит свою работу, ведь для них важно видеть искренние эмоции своих маленьких зрителей. И в новогодние праздники Дед Мороз и Снегурочка остаются центральными фигурами, создавая особую атмосферу праздника и волшебства.

— Большая благодарность всем родителям, которые из поколения в поколение сохраняют эту традицию. Благодаря им не теряется таинство и волшебство, ведь Дедушка Мороз и Снегурочка приходят в Новый год, приносят с собой атмосферу праздника и зимней сказки, — говорит Екатерина Дмитерчук.

Кадр из видео

По ее словам, как только надеваешь костюм или корону, сразу появляется особое чувство. На репетициях она всегда советует примерять одежду персонажа, чтобы полностью прочувствовать роль и понять образ.

— Именно волшебный костюм моментально переносит тебя в нужное состояние. Ты понимаешь, что маленькие дети приходят и верят в чудо, в волшебство Нового года. Они ждут тебя, и ты не имеешь права показывать им плохое настроение — все личные проблемы остаются за этими дверьми, — уверена она.

Кадр из видео

В итоге для всех троих героев их работа — это не просто профессия, а способ дарить радость, создавать волшебство и оставлять в памяти детишек теплые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.