Как любовь к Новому году стала профессией. Истории героев
Их призвание — быть в самом центре новогоднего чуда. О тонкостях, секретах и сложностях работы Деда Мороза и Снегурочки рассказывают герои фильма, подготовленного Центром документального кино Телерадиокомплекса Президента РК, передает корреспондент Kazinform.
Как рождаются новогодние герои
Рахат Кошжанов с детства был связан с искусством и рос в творческой среде. В составе семейного ансамбля он объездил несколько регионов страны, приняв участие в конкурсах и культурных мероприятиях.
— Моей мечтой всегда была эстрада. С пяти лет я играл на ударных инструментах. Позже, после службы в армии, поступил в колледж. Тогда руководитель цирка сказал мне: «Тебе лучше пойти на эстрадное отделение, а еще лучше на актерское», — вспоминает собеседник.
Позже он устроился работать в театр. Примерно через пять лет Рахат Кошжанов впервые вышел на сцену в образе Деда Мороза. С тех пор этот персонаж стал для него постоянной ролью. Каждый раз, перевоплощаясь в Деда Мороза, Рахат получает мощный заряд энергии от детской аудитории.
— Видишь, как они верят, как улыбаются и смеются. И думаешь, я хоть немного их порадовал. С другой стороны, будто попадаешь в другой мир, чистый и светлый. Возвращаешься оттуда радостным, — рассказывает он.
Екатерина Дмитерчук каждый год играет Снегурочку. Ее любовь к театральному искусству зародилась еще в студии кукол «Буратино», где она делала первые шаги в профессии. Постепенно, осваивая язык сцены и актерского мастерства, девушка все глубже погружалась в мир театра, который со временем стал для нее делом жизни.
— Потом, когда уже стала постарше, в моей школе организовался драматический кружок, и судьба завела меня в экономическую стезю. Я окончила колледж, но все равно участвовала в каждом творческом конкурсе, театральной постановке, организовывала группы, заставляла своих одногруппников участвовать во всех моих постановках, — сказала собеседница.
Сергей Путре практически всю жизнь — 44 года — проработал водителем КАМАЗа, после чего вышел на пенсию. Переломным моментом стала случайная встреча: проходившие мимо люди обратили внимание на его густую бороду и предложили попробовать себя в роли Деда Мороза.
— Я говорю: давайте, поработаю. Приехал, все обговорили, и вышел на работу. Из этой роли я не выхожу, потому что многие уже узнают меня в городе. Вот, например, в этом году летом мне нужно было в магазин — заехал, иду, а ко мне бегут две девочки: «Санта!» И как тут их не обнять? — делится своей историей Сергей Путре.
Легко ли быть Дедом Морозом?
Мир меняется, и вместе с ним меняется отношение к чудесам. В эпоху интернета многое имеет рациональное объяснение. Но герои этой истории из года в год прилагают огромные усилия, чтобы сохранить ощущение волшебства и подарить детям веру в новогоднюю сказку.
— Режиссеры и актеры изо всех сил стараются, готовятся, вкладывают много труда. Маленьких детей мы еще можем увлечь и убедить, а с подросшими уже сложнее. Они многое видят в интернете и воспринимают все иначе, — считает Рахат Кошжанов.
По мнению Сергея Путре, особого душевного настроя требует работа с детьми, у которых сложный диагноз, как ДЦП.
— К ним нужно быть особенно внимательными. К каждому надо найти подход, поговорить, уделить время, проявить заботу. Праздник для таких детей по-особенному важен, и я очень счастлив, когда вижу их счастливые глаза, — говорит он.
Радость в глазах детей — главная награда
Каждый из героев особенно ценит свою работу, ведь для них важно видеть искренние эмоции своих маленьких зрителей. И в новогодние праздники Дед Мороз и Снегурочка остаются центральными фигурами, создавая особую атмосферу праздника и волшебства.
— Большая благодарность всем родителям, которые из поколения в поколение сохраняют эту традицию. Благодаря им не теряется таинство и волшебство, ведь Дедушка Мороз и Снегурочка приходят в Новый год, приносят с собой атмосферу праздника и зимней сказки, — говорит Екатерина Дмитерчук.
По ее словам, как только надеваешь костюм или корону, сразу появляется особое чувство. На репетициях она всегда советует примерять одежду персонажа, чтобы полностью прочувствовать роль и понять образ.
— Именно волшебный костюм моментально переносит тебя в нужное состояние. Ты понимаешь, что маленькие дети приходят и верят в чудо, в волшебство Нового года. Они ждут тебя, и ты не имеешь права показывать им плохое настроение — все личные проблемы остаются за этими дверьми, — уверена она.
В итоге для всех троих героев их работа — это не просто профессия, а способ дарить радость, создавать волшебство и оставлять в памяти детишек теплые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.