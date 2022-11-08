Как лечат редкую деформацию грудной клетки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующий центром торакальной хирургии городской клинической больницы №1 управления общественного здравоохранения Алматы Нурлан Жарылкапов на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал о методах лечения деформации грудной клетки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам специалиста, для каждого случая разрабатывается индивидуальный подход. Осуществляется консервативное или хирургическое вмешательство, в зависимости от особенностей состояния пациента.

«Деформация грудной клетки встречается у 2% людей. Изменения в костных и хрящевых тканях снижают как опорную функцию грудной клетки, так и необходимый объем подвижности. Деформации грудной клетки (грудины и ребер) являются не только косметическим дефектом и вызывают не только психологические проблемы, но и довольно часто приводят к нарушению функции органов грудной клетки. При этой патологии часто возникают проблемы с дыханием, при сильной деформации возможно смещение сердца, нарушение его работы. Также тяжелые степени деформации грудной клетки приводят к искривлению оси позвоночника. Этот тип деформации нуждается в коррекции не только по эстетическим, но и по медицинским показаниям», - сказал Нурлан Жарылкапов.

Как отметил специалист, причины деформации грудной клетки могут быть как врожденными, так и приобретенными. В клинической практике чаще всего встречаются воронкообразная деформация грудной клетки (один случай на 400 новорожденных) и килевидная деформация (в пять раз реже).

Симптомами деформации грудной клетки являются внешне заметные патологические изменения грудины и ребер, сердечно-сосудистые расстройства, затрудненное дыхание, сниженный вес, повышенное давление, чрезмерное потоотделение.

Врач рекомендует делать операции в раннем возрасте. Быстрее и проще проходит восстановление именно у детей. Они также до 18 лет застрахованы государством и могут получить бесплатную медицинскую помощь.

«Противопоказаний нет. Если не принимать меры, то это может привести и к дисфункции внутренних органов, на которые давит грудная клетка. Проводится операция по Насса — это хирургическое вмешательство с использованием малоинвазивной методики, предназначенное для устранения воронкообразной деформации грудной клетки. Технология коррекции деформации включает три этапа: установка пластины, период ее ношения и удаление пластины», – сообщил спикер.

Он пояснил, что тактика лечения при деформациях грудной клетки определяется степенью деформации и наличия нарушения функций органов дыхания и сердца. При небольшой деформации воронкообразной грудной клетки или килевидной деформации возможно консервативное лечение – ЛФК, массаж, физиотерапия, дыхательная гимнастика, плавание, применение корсетов. Консервативное лечение не в состоянии исправить деформацию, но позволяет приостановить ее прогрессирование и сохранить функциональность органов грудной клетки. При деформации средней и тяжелой степени только оперативное лечение может восстановить нормальную функцию органов грудной клетки.

Нурлан Жарылкапов добавил, что за 9 месяцев в Центре торакальной хирургии городской клинической больницы №1 выполнено 260 операций на органах грудной клетки.