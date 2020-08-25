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Как Костанайская область готовится к уборке урожая, рассказал Архимед Мухамбетов

25 Августа 2020 17:43
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Как Костанайская область готовится к уборке урожая, рассказал Архимед Мухамбетов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О готовности к уборке урожая в Костанайской области рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал Архимед Мухамбетов в ходе заседания Правительства, в этом году уборочная площадь в Костанайской области составляет 4 млн 692 тыс. га. Зерновые занимают 4 051 тысячу га, а масличные - 640,5 тысячи га.

«В сравнении с прошлым годом диверсификация посевных площадей масличных культур увеличилась на 130,4 тыс. га. С 10 августа хозяйства приступили к уборке, на сегодня обмолочено 591,4 тыс. га зерновых, или 14,7%», - сообщил Архимед Мухамбетов.

По его данным, комбайновый парк региона составляет 9,1 тысячу единиц техники, из которых 3,4 тысячи высокопроизводительные.

Общим объем емкостей для хранения продукции в регионе составляет 8,2 млн тонн. В целом, по данным акима, за последние три года в регионе приобретено 44 сушильных агрегата производительностью 53 тысячи тонн зерна в сутки. Как отметил А. Мухамбетов, этих мощностей достаточно для своевременной подработки, сушки и хранения выращенной продукции.


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#Костанайская область   #Акимат   #Урожай   #Сельское хозяйство  
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Акбота Кузекбай

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