Как Казахстану вырваться из «ловушки среднего дохода» - мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев прокомментировал выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Глава государства заявил, что инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что Казахстан застрял в «ловушке среднего дохода». Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами.

«Что такое «ловушка средней доходности», как раз о которой говорил Президент? Если привести пример аналогии с людьми, это когда ты зарабатываешь больше, чем бедные, но и нет стимула к росту. Мы не плохо живем, у нас все есть, но мы не можем вырваться из этой «ловушки среднего дохода». Чтобы из нее вырваться, недостаточно просто показывать большой экономический рост. Мы можем его добиться и за счет нефти. К примеру, завтра, условно, что-то случится, и цена на нефть вырастет до 140 долларов за баррель, тогда у нас экономический рост легко может быть и 6%, и 7%. Но от этого ничего не изменится, он будет достигнут благодаря ценам на нефть. Для того, чтобы вырваться из «ловушки среднего дохода», нужна диверсификация экономики, то есть уход от сырьевого сектора», - поделился мнением эксперт.

По его словам, если Казахстан сможет провести экономические реформы, в том числе и разработать и принять новый Налоговый кодекс, начать обеспечивать рост ВВП не за счет нефтеперерабатывающего сектора, то, возможно, в течение 5-7 лет удастся вырваться из этой ловушки.

«Шаги в этом направлении есть, но они маленькие. К примеру, в момент пандемии впервые за всю историю Казахстана обрабатывающий сектор дал больше, чем горнорудный. Сейчас горнорудный сектор снова чуть выше обрабатывающего. Но рост происходит достаточно медленно. Для революционного развития нам не хватает таких же революционных шагов. Например, открытый рынок земли сможет сделать достаточно серьезную революцию в агропромышленном комплексе, но у нас к этому очень многие люди не готовы. Диверсификацию хочет сделать Правительство, но делает ее бизнес», - пояснил Андрей Чеботарев.

Он отметил, что в условиях рыночной экономики, Правительство не может само открывать заводы, строить электростанции, это должен делать бизнес. Власть может создать понятные прозрачные условия игры. Второе – это привести инвестора, дать проект и гарантии. Казахстан хоть и привлекает инвестиции большими темпами, но этого все равно не достаточно для революционного скачка. Еще один вариант революционного скачка – это инновационное изобретение, которое останется в Казахстане и будет здесь применяться.

Также Касым-Жомарт Токаев в своем сегодняшнем выступлении подчеркнул важность вовлечения отечественных банков в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. По мнению Президента, необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Вместе с тем, за бортом доступного банковского кредитования остается малый и средний бизнес.

Андрей Чеботарев положительно оценил это поручение Главы государства и подтвердил, что сами банки Казахстана не отказываются кредитовать. При этом существует ряд причин, по которым этот процесс не такой активный, как хотелось бы.

«Базовая ставка у нас 16,75%. Это значит, что ниже этой ставки кредит быть не может. Если банк дает кредит по такой ставке, значит, он на нем ничего не зарабатывает и даже не сможет выплатить зарплату менеджеру, который этот кредит выдавал. Поэтому коммерческие ставки по кредиту у нас в районе 20-22%. Не каждый бизнес готов занимать такие деньги, это очень высокий процент. Это один из высоких процентов в мире. Банки и рады кредитовать. Банки – это тоже бизнес», - объяснил эксперт.

Один из вариантов выхода, как считает экономист – это снижение базовой ставки. А главной причиной, почему малый и средний бизнес не обращается в банки за кредитом, является требование по залогам (недвижимость или другое дорогостоящее имущество). При этом чаще всего залог оценивается банком ниже рыночной стоимости.

«Часто средний и малый бизнес работает в арендных помещениях и складах, не имея своего. В этом нет ничего плохого, это нормально. Но при этом бизнес не может получить кредит в банке», - заключил Андрей Чеботарев.