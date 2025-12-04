Как казахстанцы могут получить полный текст НПА, рассказала вице-министр юстиции

В кулуарах Сената журналисты спросили вице-министра, почему казахстанцы не могут ознакомиться с полными версиями документов. Лаура Мерсалимова пояснила, что изменения на портале в первую очередь были направлены на удобство пользователей.

«Те изменения, которые коснулись портала „Открытые НПА“, в первую очередь направлены на удобство ознакомления для читателей. Теперь им не нужно просматривать множество страниц или сравнительные таблицы, так как обязательным требованием в данном случае является то, что государственный орган-разработчик обязан предоставлять краткую аннотацию. В ней указывается, на что направлен проект, а также его возможные последствия — как положительные, так и отрицательные. Это делается для удобства граждан: ознакомившись с этой информацией, они могут сделать собственные выводы и оставить комментарий», — сказала она.

При этом вице-министр подчеркнула, что любой желающий ознакомиться с полным текстом нормативно-правового акта может обратиться в соответствующий государственный орган, который обязан его предоставить.

Ранее пресс-служба Министерства юстиции Казахстана разъяснила редакции Kazinform, почему на портале «Открытые нормативно-правовые акты» некоторые документы теперь публикуются не в полном объеме, как это было раньше.



