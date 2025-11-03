21:39, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5
Как казахстанцам избежать проблем при покупке смартфона, рассказали в Министерстве ИИ
В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК подчеркнули, что перед покупкой смартфона обязательно надо проверить IMEI-код, передает агентство Kazinform.
— Проверка IMEI заранее — самый простой и надежный способ защитить себя.
Это поможет убедиться, что ваше устройство зарегистрировано законно и будет работать без ограничений, — сообщили в ведомстве.
Узнать IMEI можно, набрав *#06# на телефоне, или посмотрев на коробке и корпусе устройства.
Проверить код можно на сайте imei.kz.
Всего несколько минут — и вы защитите себя от:
- покупки незарегистрированного или украденного устройства;
- проблем с подключением к сети;
- лишних расходов и неприятностей.
