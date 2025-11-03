РУ
    21:39, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как казахстанцам избежать проблем при покупке смартфона, рассказали в Министерстве ИИ

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК подчеркнули, что перед покупкой смартфона обязательно надо проверить IMEI-код, передает агентство Kazinform.

    смартфонлар
    Фото: freepik.com

    — Проверка IMEI заранее — самый простой и надежный способ защитить себя.

    Это поможет убедиться, что ваше устройство зарегистрировано законно и будет работать без ограничений, — сообщили в ведомстве.

    Узнать IMEI можно, набрав *#06# на телефоне, или посмотрев на коробке и корпусе устройства.

    Проверить код можно на сайте imei.kz.

    Всего несколько минут — и вы защитите себя от:

    • покупки незарегистрированного или украденного устройства;
    • проблем с подключением к сети;
    • лишних расходов и неприятностей.

    Что делать, если устройство попало в черный список, читайте в нашем материале.

