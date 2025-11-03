Как казахстанцам избежать проблем при покупке смартфона, рассказали в Министерстве ИИ

— Проверка IMEI заранее — самый простой и надежный способ защитить себя. Это поможет убедиться, что ваше устройство зарегистрировано законно и будет работать без ограничений, — сообщили в ведомстве.

Узнать IMEI можно, набрав *#06# на телефоне, или посмотрев на коробке и корпусе устройства.

Проверить код можно на сайте imei.kz.

Всего несколько минут — и вы защитите себя от:

покупки незарегистрированного или украденного устройства;

проблем с подключением к сети;

лишних расходов и неприятностей.

Что делать, если устройство попало в черный список, читайте в нашем материале.