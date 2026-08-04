Как казахстанским потребителям избежать рисков при покупках на маркетплейсах

На фоне пожаров на складах Wildberries Министерство торговли и интеграции рекомендовало казахстанцам внимательнее подходить к выбору маркетплейсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил министр Арман Шаккалиев, гражданам стоит отдавать предпочтение площадкам, которые гарантируют своевременную доставку товаров.

Он также призвал казахстанцев по возможности пользоваться отечественными маркетплейсами.

— Иногда цена, которая значительно ниже рынка, всегда вызывает вопросы, нужно узнавать, с чем это связано, какие будут последствия. Поэтому покупатель должен всегда выбирать. Во-первых, нужно проявлять и патриотизм. Конечно, надо стараться заказывать у себя, покупать ту продукцию, которая гарантированно вам будет доставлена, это самый ключевой момент, — сказал глава ведомства на брифинге в Правительстве.

По его словам, при выборе площадки следует ориентироваться на доверие к маркетплейсу и гарантии исполнения заказа.

— Мой совет простой: выбирайте те маркетплейсы, которые у вас вызывают доверие. И, конечно, анализируйте ситуацию. Мы с вами все грамотные потребители, информированные. Поэтому надо выбирать ту площадку, которая вам гарантированно обеспечит товар, — заключил Шаккалиев.

Ранее в НПП «Атамекен» сообщили, что более 100 казахстанских предпринимателей могли пострадать из-за пожаров на складах Wildberries в России. Предварительно, сумма ущерба может превышать 1 млрд теңге, однако окончательный размер убытков пока не подтвержден.