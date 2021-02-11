Как казахстанские дипломаты защищены за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова степень защищенности казахстанских дипломатов за рубежом, рассказал заместитель Премьер-Министра, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рассматривая законопроект о дипломатической службе, депутат Сената Андрей Лукин спросил, насколько защищены казахстанские дипломаты за рубежом.

«В соответствии с предлагаемой редакцией пункта 8 статьи 25 законопроекта, в случаях чрезвычайных ситуаций в местах расположения загранучреждений Министерство иностранных дел предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности и организации защиты персонала дипломатической службы и сопровождающих членов семей персонала дипломатической службы. Какие именно меры Министерство иностранных дел предпринимает для обеспечения безопасности и организации защиты в случае вооруженных или гражданских конфликтов, либо в случаях угрозы безопасности загранучреждений и их персонала, а также в случаях чрезвычайных ситуаций в местах расположения загранучреждений персонала дипломатической службы и сопровождающих членов семей? Какова степень защищенности наших дипломатов за рубежом?» - спросил в ходе пленарного заседания Сената Андрей Лукин.

Министр иностранных дел М. Тлеуберди ответил, что согласно Венской конвенции, а также общепринятой международной практике безопасность дипломатических представительств в первую очередь обеспечивает принимающая страна.

«Мы со своей стороны на паритетной основе обеспечиваем безопасность их дипредставительства, соответственно, и наших за рубежом. Помимо этого, в большинстве посольств есть официальные представители Комитета национальной безопасности, которые являются советниками по безопасности. Они отвечают за безопасность наших посольств, дипмиссий, зданий, резиденций и самих дипломатов и сотрудников дипмиссий. По их линии ведется обмен информацией между спецслужбами о возможных угрозах и терактах. За прошлый год мы несколько раз получали информацию от спецслужб Афганистана и Пакистана о возможных угрозах, которые, возможно, были бы нанесены нашим посольствам», - сказал министр иностранных дел.

По словам Мухтара Тлеуберди, в каждом посольстве есть дежурные коменданты, их общее число составляет 116 человек. Они, как отметил министр, обеспечивают круглосуточное наблюдение за территорией посольства, резиденцией. Треть этих комендантов - представители пограничной службы, которые прошли специальное обучение по защите объектов.

«Кроме этого, в каждом посольстве есть инженерно-технические возможности, выработаны и утверждены совместно с Минобороны планы по возможной эвакуации сотрудников и собственности Республики Казахстан», - пояснил Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось , что сенаторы рассмотрели проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О дипломатической службе Республики Казахстан», одобренный Мажилисом Парламента РК. Поправки к законопроекту, внесенные Сенатом, направили в Мажилис.