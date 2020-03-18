Как казахстанские бизнесмены помогают в борьбе с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд казахстанских бизнесменов оказал финансовую поддержку для реализации необходимых медицинских мер в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Их имена озвучил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу привести в пример наших меценатов, которые сегодня активно оказывают поддержку. К примеру, бизнесмен Нурлан Смагулов передал 30 миллионов тенге городу Нур-Султану, 30 миллионов - Алматы. Бизнесмен Серик Тульбасов передал 25 миллионов управлению общественного здоровья города на закуп экспресс-тестов для определения коронавируса и для закупа аппаратов искусственной вентиляции легких, которых на сегодня у нас не хватает. Бизнесмен Кенес Ракишев через благотворительный фонд «Сәби» на 100 миллионов тенге начал осуществление закупа экспресс-анализов для определения коронавируса», - сказал первый замакима.

Ранее он призвал жителей Алматы оставаться дома и не препятствовать осуществлению мер по карантину, по санитарно-гигиенической дезинфекционной обработке и работе правоохранительных органов.

Кроме того, замакима сообщил, что 22 марта Алматы будет закрыт полностью. Все железнодорожное и авиационное сообщение из Алматы и в город будет остановлено.