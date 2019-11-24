Как казахстанец стал успешным дизайнером за границей и на родине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дизайнер из Казахстана Амир Кабулов сотрудничает с зарубежными компаниями, занимается реконструкцией исторических зданий, является востребованным не только на родине, но и за границей. Его работы высоко оценили Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. О своем творческом пути Амир рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Амир Кабулов недавно начал работать над проектом реконструкции исторического Chateau Sansovino в Каннах (Франция).

«На самом деле профессия дизайнера в начале моего пути была совсем не творческой, а механической. В 2005 году я был студентом второго курса Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) и учился по специальности «Вычислительная техника», считайте IT-шник до корней волос. И тут мне друзья предлагают пойти в проектный институт крупной строительной компании визуализатором, так уж было заведено… Ребят на позиции визуализаторов брали, в том числе и с техническим аппаратом, так как в сложном процессе трехмерной графики часто присутствуют математические функции, формулы и понимание трехмерной системы координат. Я выполнял указания архитектора и арт-директора. Их идеи – мое исполнение. Позже мне стал интересен сам процесс творчества и создания красоты», - рассказал дизайнер о своем творческом пути.

По его словам, как наступил 2008 год, грянул кризис и рынок недвижимости стал не актуален, а профессия в области визуализации – невостребованной на несколько лет.

«Я окончил учебу в области IT к этому моменту, и поступил в магистратуру MBA маркетинг и менеджмент. В последующие годы я сделал успешную карьеру в области Интернет-рекламы, был у истоков запуска проектов mail.ru, Vkontakte и «Одноклассники» на территории РК, руководил собственным рекламным агентством этих гигантов из России. Но творчество не давало мне покоя, я частенько для друзей что-то делал… то спроектирую дом, квартиру или офис…

В общем в 2013 году я уехал в Италию, там я отучился в Politechnico de Milano в области дизайна общественных пространств HoReCa. А по возвращении в Казахстан открыл свое бюро. Конечно, было много соблазнов остаться на Западе. Все мои сокурсники так и сделали, сейчас они руководят креативом многих известных марок и компаний. Но у меня пожилые родители. Я вернулся к ним как младший сын», - добавил Амир.

Вскоре дизайнеру стали приходить заказы, появились люди, которые поверили в него и пожелали стать частью его команды.





«Это для меня было особенно важным. Немного позже я открыл мебельное производство, купил хорошее немецкое оборудование и стал изготавливать все то, что рисовало и разрабатывало мое бюро Diamir Interiors. Также все строительно-ремонтные работы я веду сам. Конечно, не все было гладко, но папа меня учил одному – доводить до конца начатое дело, чего бы это не стоило. Это мне и помогло выстроить авторитет», - отметил Амир Кабулов.

Сейчас он ведет свою работу как в Казахстане, так и за его пределами.

«Благодаря учебе за границей у меня есть друзья архитекторы, они с большим удовольствием привлекают меня на свои проекты в роли дизайнера интерьеров. Очень рад, что смог поработать также в городах Бодрум, Измир, Канны, Париж и Лондон. Мы много спроектировали интерьеров для казахстанских банков второго уровня, работая по всей сети отделений на территории республики. Особенно важным проектом для меня стала работа этого года в городе Москве. Контракт я подписал с Торговым представительством Республики Казахстан в Российской Федерации. Проект был интересен тем, что на фоне реконструкции исторического здания – павильона Казахстана на ВДНХ в Москве, мне было поручено разработать концепт и дизайн единственного ресторана казахской кухни в Москве. Я применил стиль кочевников. Это был успех. Павильон запустили в сентябре этого года и на открытие приезжали Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент РФ Владимир Путин. Для всех гостей ресторан откроется к новому году», - подчеркнул Амир.

В заключение Амир Кабулов добавил, что любит свою профессию и гордится тем, что не работает, а занимается любимым ему делом. По его мнению, это самое главное.























