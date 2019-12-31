Как казахстанцы планируют отмечать Новый год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – До Нового года остались считанные часы. Компания HeadHunter с помощью опроса узнала, как казахстанцы планируют встретить Новый год и какие традиции празднования существуют в их семьях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в опросе приняли 1038 человек по всей стране.

73% опрошенных казахстанцев планируют встречать Новый год дома, в кругу семьи. 9% - в гостях у родственников или друзей. 5% - встречают Новый год на работе и 3% планируют провести новогоднюю ночь в другой стране», - отметила менеджер отдела маркетинга и PR-компании Дана Касымова.

При этом некоторые респонденты заявили, что не будут праздновать, а другие «Год крысы» встретят в ресторанах, в компании друзей, в горах, в Боровом и т.д.

Именно близкие и родные люди влияют на предновогоднее настроение казахстанцев. Атмосферу новогоднего праздника также создают гирлянды на улицах города, выпавший снег, запах мандаринов, покупки подарков, просмотр новогодних фильмов и сказок.

Однако 5% опрошенных казахстанцев отметили, что новогоднее настроение создают себе сами или ожидание премии, а также доброты людей и хорошие поступки.

«41% опрошенных казахстанцев верят в примету «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь», поэтому в казахстанских семьях существуют особенные традиции по празднованию Нового года. Кто-то обязательно встречает Новый год в кругу семьи у родителей, у кого-то в семье Дед Мороз кладет подарки не под елку, а под подушку, кто-то в последнюю минуту старого года загадывает желание или же приоткрывает окно или форточку, чтобы пришел Дед Мороз и положил подарки под елкой и т.д.», - сказала Дана Касымова.

Что касается целей и планов на будущий год, то среди казахстанцев наиболее популярным желанием на Новый год является найти новую работу (11%), посетить новые страны (11%), обрести новые навыки (10%), а также купить квартиру, выучить иностранные языки (8%).