Как казахстанцы могут оформить возврат средств за отмененный рейс в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многие казахстанские авиакомпании до конца января осуществляют полный возврат денежных средств за приобретенные билеты в период чрезвычайного положения в стране. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала у авиаперевозчиков, как пассажирам оформить возврат средств за отмененный рейс в период действия ЧП.

Авиакомпания Air Astana пересмотрела правила возврата билетов. Если вылет был запланирован в период до 31 января 2022 года, то возможно бесплатное переоформление авиабилета на любую дату до 28 февраля или полный возврат денежных средств. Оформить возврат и перебронировать билеты необходимо не позднее, чем за 24 часа до изначальной даты вылета. С 19 января колл-центр работает с 08:00 до 00:00 часов. Офисы продаж в аэропортах Алматы и Нур-Султан работают круглосуточно. Возврат касается всех внутренних и внешних рейсов с 5 по 31 января текущего года.

Если пассажир передумал и отказался от вылета по соображению безопасности, если его рейсы планировались с 5 по 31 января, в этом случае также можно оформить возврат денежных средств за приобретенный билет, пояснили в авиакомпании.

Находящиеся за рубежом казахстанцы могут бесплатно перебронировать на регулярные рейсы по месту приобретения билетов либо по следующим номерам: +7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77; whats app: +7 702 702 01 48 либо в онлайн-чате airastana.com (в нижнем правом углу на главной странице сайта).

Также с 19 января авиакомпания восстанавливает маршрутную сеть. Возобновлено регулярное авиасообщение в Коломбо, Мале, Пхукет, Лондон, Дубай, Анталию, Тбилиси, Баку, Ташкент, Душанбе и Бишкек.

Пассажирам FlyArystan, которые не смогли воспользоваться услугами авиакомпании в период ЧП с 5 по 19 января, разрешен полный возврат средств без штрафов или бесплатное перебронирование на любые даты до 31 января 2022 года при наличии мест. Пассажиров, чей вылет выполнялся по текущему расписанию в период ЧП, но по какой-либо причине, не имеющих возможности совершить полет, просят отправить заявку на возврат не позднее 2х часов до вылета.

Если вы приобретали билет в агентстве/кассе/турфирме, просят обращаться по месту приобретения билетов.

Как осуществляется возврат средств, если вы покупали билет в приложении или на сайте FlyArystan?

- Если дата вашего рейса еще не прошла, вы можете самостоятельно сделать изменения через вкладку «Моя бронь» в приложении и через «Управление бронированием» на сайте:

-перебронировать билет на рейсы до 31 января

- оформить возврат авиабилета за 2 часа до вылета;

- Если дата вашего отмененного рейса уже прошла, пассажиров просят написать подробное письмо на refund@flyarystan.com или в whatsapp бот.

- В случаях некорректной работы системы и неполного возврата средств просят также обратиться на refund@flyarystan.com.

С авиакомпанией можно связаться, написав письмо на contact.centre@flyarystan.com, позвонить по номеру телефона: + 7 727 331 10 10; whatsapp бот: +7 702 702 02 27

В пресс-службе авиакомпании Scat также отметили, что если рейс был отменен авиакомпанией по причине ввода режима чрезвычайного положения, пассажир имеет право получить полный возврат, либо перебронировать в период до 31 января 2022 года (если актуальность поездки ещё сохраняется). Для изменения билета, либо возврата, необходимо обратиться по месту приобретения.

«Если же рейс компанией был выполнен, но пассажир принял самостоятельное решение не лететь, в этом случае, возврат и перебронирование будет осуществлено по правилам применения тарифа этого конкретного билета. Также для ускорения процессов, необходимо обращаться по месту приобретения билета», - прокомментировали в авиакомпании.

В пресс-службе Qazaq Air отметили, что возврат и обмен билетов для рейсов с 5 января по 19 января 2022 года может быть оформлен по месту приобретения билетов. Возврат полной стоимости либо бесплатный обмен на любые даты при наличии мест до 1 марта 2022 года.

Если билет приобретен на веб-сайте flyqazaq.com тогда следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com и указать номер брони (состоит из 6 символов). Если билет приобретен в агентстве тогда по необходимо обратиться по месту приобретения.