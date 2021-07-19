Как Казахстан решает вопросы вододеления с соседними государствами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации с водообеспечением в республике сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО отметил, что в настоящее время ситуация с водообеспечением в стране пока еще удовлетворяет требования отраслей экономики и населения. Однако можно выделить следующие основные особенности водной отрасли.

Первое - прогнозируемое снижение водообеспечения страны в средне- и долгосрочном периоде вследствие падения речного стока и роста водопотребления. Второе - вопросы вододеления с сопредельными странами. Третье - устаревшая инфраструктура и связанные с этим огромные потери. В частности, в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%. Для их сокращения требуется ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами. Четвертое - неусовершенствованный механизм тарифообразования, недостаток инвестиций в инфраструктуру.

«Следующее - несовершенство институциональной системы и нехватка квалифицированных кадров. В этой связи перед нами стоят задачи по сохранению водного баланса на уровне 90-100 кмᶟ за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов 2030 году, строительства новых ирригационных систем, модернизации и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водной отрасли, водосбережению и другое», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Министр также рассказал, как решаются вопросы совместного использования трансграничных рек с Узбекистаном и Кыргызстаном.

«Что касается Узбекистана, в прошлом году подписана Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений, охватывающая весь спектр проблемных вопросов с определением сроков их решения. В рамках Дорожной карты проведен совместный осмотр водохозяйственных сооружений, построенных и реконструированных после 1991 года. Это было сделано для того, чтобы определить те водохранилища, которые ранее не учитывались в водном балансе», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава Минэкологии добавил, что разработан проект Соглашения о совместном управлении, использовании и охране трансграничных водных объектов. На сегодня текст Соглашения сторонами в основном согласован (требуется обсуждение вопросов касательно согласования строительства ГТС и сброса воды в Айдаркуль-Арнасайское озерные системы). «Переговоры продолжаются. Успешное подписание соглашения позволит в будущем обеспечить прозрачность распределения водных ресурсов на основных водохозяйственных участках, расположенных на территории Узбекистана», - заверил Магзум Мирзагалиев.

Министр также отметил, что сотрудничество с Кыргызстаном в сфере трансграничных рек осуществляется по рекам Шу и Талас. Деление водных ресурсов которых регулируются положениями от 1983 года. Пропорция в процентном соотношении: река Талас – 50% на 50%, река Чу - 42% у Казахстана и 58% - у Кыргызстана. Также с 2000 года действует межправительственное соглашение об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.

«Казахстан свои обязательства по данному соглашению выполняет в полном объеме (последние четыре года Казахстан выделяет 75 млн тенге.). Вместе с тем, имеются факты периодического несоблюдения графиков подачи воды казахстанской стороне по межгосударственным каналам, в основном расположенных в бассейне реки Шу. Все причины несоблюдения графика подачи воды обсуждаются на заседании комиссии, и стороны принимают меры по недопущению срыва графика подачи воды путем проведения совместного мониторинга забора воды на водохозяйственных участках, в частности на территории Кыргызской Республики», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

Глава Минэкологии также рассказал о переговорах с КНР в вопросах вододеления.

Было отмечено, что на сегодня основной проблемой является отсутствие соглашения с Китайской Народной Республикой по делению водных ресурсов трансграничных рек.

«Работа над соглашением начата в 2015 году. Переговоры с КНР непростые. Хочу особо подчеркнуть, что Китай не ведет переговоров по вододелению ни с одной приграничной страной. Казахстан является первой и единственной страной, с которой КНР проводит переговоры. Так, мы настаиваем на включении в Соглашение вопросов сохранения экосистемы трансграничных рек. Китайская сторона в этом не заинтересована. Там не менее, благодаря настойчивости казахстанских экспертов в 2019 году удалось достичь договоренности с китайской стороной по комплексному рассмотрению прав сторон на водные ресурсы и сохранению экосистем трансграничных водных объектов», - пояснил Магзум Мирзагалиев. Было отмечено, что переговоры продолжаются.

В ходе встречи также была затронута ситуация с водообеспечением в Кызылординской области.

«В Кызылординской области, ввиду специфики возделывания сельхозкультур, водопотребление составляет 43% от республиканского уровня», - сказал Магзум Мирзгалиев.

По данным ведомства, в Кызылординской области по заключенным договорам «О подаче поливной воды» между Кызылординским филиалом Казводхоза и сельхозтоваропроизводителями в 2020 году площадь посевов риса составила 90 тыс. га, а согласно программе развития АПК до 2021 года – 75 тыс. га, что превышает план посева на 15 тыс. га. Вместе с тем, расчеты показывают, что при соблюдении планового посева (75 тыс. га) по Кызылординской области экономия воды составила бы 586 млн. м3, что достаточно для полива новых 44 тыс. га с другими культурами, кроме риса. В 2021 году площадь посевов риса составило 84,4 тыс. га, снижение на 5,6 тыс. га по сравнению с 2020 годом.

В заключение министр подчеркнул, что на сегодня водное законодательство требует совершенствования.

«По оценкам многих экспертов, водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. За 17 лет применения существующего Кодекса изменения и дополнения вносились 62 раза, или в среднем более трех раз за год. В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава Минэкологии отметил, что с учетом этого в 2021 году разрабатывается концепции нового Водного кодекса. Кроме того, сформирован научный блок, направленный на исследование возможности использования альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вододефицитные регионы страны.



