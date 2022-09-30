Как Казахстан реагирует на новую волну мигрантов из России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась новая миграционная волна, связанная с объявлением 21 сентября частичной мобилизации в Российской Федерации. С этого момента многие россияне стали выезжать за пределы своей страны в близлежащие государства, в том числе и в Казахстан. О том, сколько мигрантов прибыло в РК за последнюю неделю и как их здесь встречают, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Казахстан и Россия связаны самой длинной в мире сухопутной границей

Казахстан и Россия имеют самую протяженную сухопутную границу в мире – более 7,5 тыс. км. Поэтому после объявления частичной мобилизации многие россияне, желающие ее избежать, рассматривают в первую очередь Казахстан. В итоге на контрольных пунктах пропуска границ, которые расположены близ Петропавловска, Павлодара, Уральска, Костаная и Атырау, образовались длинные километровые очереди из машин и людей, следующих из России в нашу страну.

Акиматы регионов РК сообщают о том, что за последнюю неделю в Казахстан заехало в 3 раза больше человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Уральск только за последние три дня въехало более 9 тыс. человек. В Атырау наблюдается увеличение потоков машин с РФ на 20%. На границе с Костанаем машины стоят в больших заторах уже не менее 3 суток. Машины двигаются со скоростью 1 метр в час. В Павлодар въехало 13 тыс. человек из РФ.

Казахстанцы делились видео с заторами в своих соцсетях. Это видео отображает ситуацию со скоплением машин в направлении Уральск Самара.

Многие города, по словам самих мигрантов, не являются конечным назначением, но из-за отсутствия билетов, прибывшим приходится оставаться здесь на какое-то время. А это значит, что у них возникают трудности с ночлегом, регистрацией, да и просто бытовыми вопросами.

По данным МВД РК, с 21 сентября в границу пересекли свыше 100 тысяч россиян. Однако, по состоянию на 27 сентября, 64 тысячи из них уже выехали из страны. То есть в Казахстане осталось порядка 35 тысяч российских граждан.

По данным Комитета миграционной службы МВД РК, ежедневно более 40 тыс. наших граждан выезжают из Казахстана. Из них 15-17 тыс. - в направлении Российской Федерации, где у них есть родственники, учатся дети, живут родители, есть бизнес и другие дела. То есть, при возвращении заторы на границах их тоже, к сожалению, коснулись.

Стало известно, что для граждан Казахстана, которые пересекают границу и въезжают обратно, планируется открыть специальные «зеленые коридоры». Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента.

«Вчера я переговорил со своим коллегой вице-премьером Российской Федерации, потому что там, на той стороне границы, стоят и казахстанские граждане, которым тяжело проехать. Но вроде договорились, стоят и машины с продовольствием. Он сделал соответствующее положение, сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Мы постараемся обеспечить «зеленые коридоры», прежде всего, для наших граждан и машин с продовольствием», - сказал Серик Жумангарин.

«Зеленые коридоры» на пунктах пропуска на госгранице планируется организовать с 29 по 30 сентября.

В Казахстане мигрантам окажут помощь

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие россияне, прибывающие в Казахстан, оказались в безвыходном положении и нуждаются в помощи.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры», — сказал Президент 27 сентября в ходе встречи с общественностью Туркестанской области.

При этом Глава государства сказал, что приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Президент подчеркнул, что вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Кроме того, Глава государства пообещал провести переговоры с российской стороной в связи с наплывом мигрантов из РФ в Казахстан.

«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы. Я специально говорю об этом на священной земле Туркестана», — заявил Касым-ЖомартТокаев.

Неравнодушные казахстанцы против желающих нажиться

Многие казахстанцы откликнулись и оказывают прибывшим гражданам из России посильную помощь в размещении и других вопросах первой необходимости.

Волонтеры в самостоятельно организованных пунктах помощи на вокзалах (для лучшей ориентации) раздают прибывшим бесплатно воду, угощают горячим пловом, чаем, бауырсаками, раздают сим- карты на телефоны, организовывают бесплатную развозку, временный ночлег, раздают одеяла и теплую одежду и даже пускают пожить в свои пустые квартиры или дома, консультируют и помогают при регистрации.

К примеру, в Уральске приезжим из России, которые не могли найти, где переночевать предложили разместиться в кинотеатре. В итоге более 200 человек, многие с детьми, смогли переночевать там, а волонтеры организовали для них еду и горячий чай.

Писали неравнодушные граждане города Уральска в соцсетях.

Директор кинотеатра в Уральске Дилара Мугамбетова пустила в кинозалы на ночлег порядка 200 граждан из России с детьми, которые бродили по городу в полночь, так и не найдя себе жилье. Цены на квартиры поднялись из-за наплыва приезжих, а в Уральске по ночам уже холодно.

Людей разместили в четырех кинозалах, волонтеры угостили горячим чаем с перекусом. Свои действия женщина согласовала с руководством ТРЦ, получив положительный ответ, и таким образом оказала свое гостеприимство и протянула руку помощи.

Россияне очень благодарны за такую поддержку и охотно делятся отзывами и историями в соцсетях. Например, российский композитор Тим Кросс ((Timmy aka TimXross).

«В это непростое время я очень хочу поблагодарить Казахстан за ту поддержку, которую он сейчас дает всем приезжающим россиянам. И я хочу посоветовать всем, кто приезжает, относиться с большим уважением к Казахстану, к людям и ко всему тому, что они для вас делают», — говорит на видео в Instagram молодой мужчина.

В целом, россияне отмечают, что казахстанцы очень отзывчивы, толерантны и терпимы. В популярном мессенджере люди создают каналы по релокации россиян в Казахстан, где обсуждают вопросы переезда и адаптации. Казахстанцы также там отвечают на вопросы. Одна из подобных групп по релокации, как сообщили ее администраторы, была создана гражданами Казахстана.

Благодарность выражают и у посольства Казахстана в России. Первой это сделала фотограф из Москвы Александра Астахова.

«Согласовала свои действия с полицейским в будке и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа на Чистопрудном бульваре оставлять свою благодарность за помощь российским беженцам!» — написала фотограф в соцсети.

Новость о том, что Казахстан принимает бегущих от мобилизации из России облетела весь мир. Об этом написал на своей странице один из пользователей соцсети Генадий Захаров.

Один из популярных российских журналистов сделал пост с вопросом о том, кто сейчас самый лучший президент в мире, тут же ответив на свой вопрос.

Помощь с жильем действительно стала актуальной проблемой в последние дни. Ведь некоторые казахстанцы увидели возможность заработать на создавшейся ситуации. Некоторые арендодатели, желающие нажиться на временной возможности, даже стали выгонять своих постоянных квартирантов, разом повысив цену и поставив их перед фактом.

В связи с этим многие квартиранты оказались в затруднительном положении.

Казахстанский предприниматель и филантроп Айдын Рахимбаев выразил готовность предоставить общежития для приезжих.

В Правительстве поручили принять меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

«Хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции… В этой связи подчеркиваю: иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценностей выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших вопросов – правопорядок и безопасность. Второй важный вопрос - из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении. Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья», - сказал Премьер-Министр Алихан Смаилов на заседании Правительства 27 сентября.

Помимо роста цен на жилье, выросли и цены на некоторые продукты, сим карты, такси, особенно с вокзала или аэропорта до города, не говоря уже и о авиа и ж/д билетах.

Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться гражданам Казахстана

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов также высказался о ситуации с обеспечением работой.

«Первоочередный приоритет для нас, в первую очередь, интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все организации и предприятия должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на ежедневном контроле», - подчеркнул глава Правительства.

Позже министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что при трудоустройстве приоритет будет отдаваться гражданам нашей страны.

«В первую очередь задача Правительства – заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы, и конечно, при трудоустройстве приоритет будет отдаваться гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами, в сезонном, строительном секторе и так далее», - пояснил Алибек Куантыров.

Также он отметил, что есть определенные квоты, например, в частных компаниях, которые выделяются государством. Что касается госкомпаний, то приоритет отдается гражданам Казахстана.

Кроме того, министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова разъяснила, что поскольку мы живем в евразийском пространстве казахстанские работники, например, могут приехать в Россию и работать без разрешения согласно договору ЕАЭС. Российские работники, молодежь могут прибыть сюда тоже без разрешения. Однако в статье 97 договора предусматривается право государства ставить ограничения, если это будет влиять на национальную безопасность страны.

Отметим, граждане РФ могут находиться в Казахстане до 30 дней без регистрации и до 90 дней, пройдя регистрацию.

Согласно статистике, в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан России въехало 1 млн 700 тыс. , а выехало 1 млн 640 тыс. человек.