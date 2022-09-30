Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Как Казахстан реагирует на новую волну мигрантов из России

Автор:  
Рабига Нурбай
30 Сентября 2022, 15:02
Как Казахстан реагирует на новую волну мигрантов из России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась новая миграционная волна, связанная с объявлением 21 сентября частичной мобилизации в Российской Федерации. С этого момента многие россияне стали выезжать за пределы своей страны в близлежащие государства, в том числе и в Казахстан. О том, сколько мигрантов прибыло в РК за последнюю неделю и как их здесь встречают, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Казахстан и Россия связаны самой длинной в мире сухопутной границей

Казахстан и Россия имеют самую протяженную сухопутную границу в мире – более 7,5 тыс. км. Поэтому после объявления частичной мобилизации многие россияне, желающие ее избежать, рассматривают в первую очередь Казахстан. В итоге на контрольных пунктах пропуска границ, которые расположены близ Петропавловска, Павлодара, Уральска, Костаная и Атырау, образовались длинные километровые очереди из машин и людей, следующих из России в нашу страну.

Акиматы регионов РК сообщают о том, что за последнюю неделю в Казахстан заехало в 3 раза больше человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Уральск только за последние три дня въехало более 9 тыс. человек. В Атырау наблюдается увеличение потоков машин с РФ на 20%. На границе с Костанаем машины стоят в больших заторах уже не менее 3 суток. Машины двигаются со скоростью 1 метр в час. В Павлодар въехало 13 тыс. человек из РФ.

Казахстанцы делились видео с заторами в своих соцсетях. Это видео отображает ситуацию со скоплением машин в направлении Уральск Самара.

photo

Многие города, по словам самих мигрантов, не являются конечным назначением, но из-за отсутствия билетов, прибывшим приходится оставаться здесь на какое-то время. А это значит, что у них возникают трудности с ночлегом, регистрацией, да и просто бытовыми вопросами.

По данным МВД РК, с 21 сентября в границу пересекли свыше 100 тысяч россиян. Однако, по состоянию на 27 сентября, 64 тысячи из них уже выехали из страны. То есть в Казахстане осталось порядка 35 тысяч российских граждан.

По данным Комитета миграционной службы МВД РК, ежедневно более 40 тыс. наших граждан выезжают из Казахстана. Из них 15-17 тыс. - в направлении Российской Федерации, где у них есть родственники, учатся дети, живут родители, есть бизнес и другие дела. То есть, при возвращении заторы на границах их тоже, к сожалению, коснулись.

Стало известно, что для граждан Казахстана, которые пересекают границу и въезжают обратно, планируется открыть специальные «зеленые коридоры». Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента.

«Вчера я переговорил со своим коллегой вице-премьером Российской Федерации, потому что там, на той стороне границы, стоят и казахстанские граждане, которым тяжело проехать. Но вроде договорились, стоят и машины с продовольствием. Он сделал соответствующее положение, сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Мы постараемся обеспечить «зеленые коридоры», прежде всего, для наших граждан и машин с продовольствием», - сказал Серик Жумангарин.

«Зеленые коридоры» на пунктах пропуска на госгранице планируется организовать с 29 по 30 сентября.

В Казахстане мигрантам окажут помощь

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие россияне, прибывающие в Казахстан, оказались в безвыходном положении и нуждаются в помощи.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры», — сказал Президент 27 сентября в ходе встречи с общественностью Туркестанской области.

При этом Глава государства сказал, что приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Президент подчеркнул, что вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Кроме того, Глава государства пообещал провести переговоры с российской стороной в связи с наплывом мигрантов из РФ в Казахстан.

«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы. Я специально говорю об этом на священной земле Туркестана», — заявил Касым-ЖомартТокаев.

Неравнодушные казахстанцы против желающих нажиться

Многие казахстанцы откликнулись и оказывают прибывшим гражданам из России посильную помощь в размещении и других вопросах первой необходимости.

Волонтеры в самостоятельно организованных пунктах помощи на вокзалах (для лучшей ориентации) раздают прибывшим бесплатно воду, угощают горячим пловом, чаем, бауырсаками, раздают сим- карты на телефоны, организовывают бесплатную развозку, временный ночлег, раздают одеяла и теплую одежду и даже пускают пожить в свои пустые квартиры или дома, консультируют и помогают при регистрации.

К примеру, в Уральске приезжим из России, которые не могли найти, где переночевать предложили разместиться в кинотеатре. В итоге более 200 человек, многие с детьми, смогли переночевать там, а волонтеры организовали для них еду и горячий чай.

photo

Писали неравнодушные граждане города Уральска в соцсетях.

Директор кинотеатра в Уральске Дилара Мугамбетова пустила в кинозалы на ночлег порядка 200 граждан из России с детьми, которые бродили по городу в полночь, так и не найдя себе жилье. Цены на квартиры поднялись из-за наплыва приезжих, а в Уральске по ночам уже холодно.

photo

Людей разместили в четырех кинозалах, волонтеры угостили горячим чаем с перекусом. Свои действия женщина согласовала с руководством ТРЦ, получив положительный ответ, и таким образом оказала свое гостеприимство и протянула руку помощи.

Россияне очень благодарны за такую поддержку и охотно делятся отзывами и историями в соцсетях. Например, российский композитор Тим Кросс ((Timmy aka TimXross).

photo

«В это непростое время я очень хочу поблагодарить Казахстан за ту поддержку, которую он сейчас дает всем приезжающим россиянам. И я хочу посоветовать всем, кто приезжает, относиться с большим уважением к Казахстану, к людям и ко всему тому, что они для вас делают», — говорит на видео в Instagram молодой мужчина.

photo

В целом, россияне отмечают, что казахстанцы очень отзывчивы, толерантны и терпимы. В популярном мессенджере люди создают каналы по релокации россиян в Казахстан, где обсуждают вопросы переезда и адаптации. Казахстанцы также там отвечают на вопросы. Одна из подобных групп по релокации, как сообщили ее администраторы, была создана гражданами Казахстана.

Благодарность выражают и у посольства Казахстана в России. Первой это сделала фотограф из Москвы Александра Астахова.

«Согласовала свои действия с полицейским в будке и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа на Чистопрудном бульваре оставлять свою благодарность за помощь российским беженцам!» — написала фотограф в соцсети.

photo

photo

Новость о том, что Казахстан принимает бегущих от мобилизации из России облетела весь мир. Об этом написал на своей странице один из пользователей соцсети Генадий Захаров.

photo

Один из популярных российских журналистов сделал пост с вопросом о том, кто сейчас самый лучший президент в мире, тут же ответив на свой вопрос.

photo

Помощь с жильем действительно стала актуальной проблемой в последние дни. Ведь некоторые казахстанцы увидели возможность заработать на создавшейся ситуации. Некоторые арендодатели, желающие нажиться на временной возможности, даже стали выгонять своих постоянных квартирантов, разом повысив цену и поставив их перед фактом.

В связи с этим многие квартиранты оказались в затруднительном положении.

Казахстанский предприниматель и филантроп Айдын Рахимбаев выразил готовность предоставить общежития для приезжих.

photo

В Правительстве поручили принять меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

«Хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции… В этой связи подчеркиваю: иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценностей выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших вопросов – правопорядок и безопасность. Второй важный вопрос - из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении. Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья», - сказал Премьер-Министр Алихан Смаилов на заседании Правительства 27 сентября.

Помимо роста цен на жилье, выросли и цены на некоторые продукты, сим карты, такси, особенно с вокзала или аэропорта до города, не говоря уже и о авиа и ж/д билетах.

Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться гражданам Казахстана

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов также высказался о ситуации с обеспечением работой.

«Первоочередный приоритет для нас, в первую очередь, интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все организации и предприятия должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на ежедневном контроле», - подчеркнул глава Правительства.

Позже министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что при трудоустройстве приоритет будет отдаваться гражданам нашей страны.

«В первую очередь задача Правительства – заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы, и конечно, при трудоустройстве приоритет будет отдаваться гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами, в сезонном, строительном секторе и так далее», - пояснил Алибек Куантыров.

Также он отметил, что есть определенные квоты, например, в частных компаниях, которые выделяются государством. Что касается госкомпаний, то приоритет отдается гражданам Казахстана.

Кроме того, министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова разъяснила, что поскольку мы живем в евразийском пространстве казахстанские работники, например, могут приехать в Россию и работать без разрешения согласно договору ЕАЭС. Российские работники, молодежь могут прибыть сюда тоже без разрешения. Однако в статье 97 договора предусматривается право государства ставить ограничения, если это будет влиять на национальную безопасность страны.

Отметим, граждане РФ могут находиться в Казахстане до 30 дней без регистрации и до 90 дней, пройдя регистрацию.

Согласно статистике, в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан России въехало 1 млн 700 тыс. , а выехало 1 млн 640 тыс. человек.


Россия   мигранты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане