Как Казахстан развивает цифровую экономику на основе ИИ и данных

В Правительстве РК сообщили о реализации поручений Главы государства по цифровизации, в рамках Года цифровизации. Как отмечается, ключевым направлением становится переход к модели Data-Driven Government — управлению на основе данных. В стране формируется единая архитектура государственных данных, а госуслуги постепенно приобретают проактивный характер, когда помощь оказывается гражданам без необходимости обращения.

Отдельное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта в госуправление, развитию цифровой инфраструктуры и суперкомпьютерных мощностей, а также созданию экосистемы данных. По данным Правительства, в первом квартале 2026 года начато внедрение «цифрового управления эффективностью», которое позволяет в реальном времени отслеживать использование бюджетных средств и повышает прозрачность процессов.

Кроме того, продолжается переход налогового и таможенного администрирования к полностью цифровой модели с минимизацией человеческого фактора.

В рамках правовой базы в стране принят закон «Об искусственном интеллекте», а также подписан Цифровой кодекс, который объединяет нормы цифрового регулирования и закрепляет принципы защиты пользователей и этики применения ИИ.

Развивается и технологическая инфраструктура: в Казахстане функционируют национальный суперкомпьютерный центр Alem.Cloud и академический кластер Al-Farabium, позволяющие использовать мощности для обучения ИИ-моделей и научных исследований.

Также реализуются отраслевые «карты цифровой трансформации», охватывающие десятки направлений экономики и социальной сферы.

Параллельно внедряются цифровые решения в здравоохранении, образовании и социальной поддержке населения.

В Правительстве подчеркивают, что цифровизация постепенно становится базовым элементом государственного управления и ключевым фактором экономического роста страны.

