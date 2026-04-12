OpenAI предложила перераспределять прибыль от сверхразумного ИИ между работниками

Документ под названием «Промышленная политика для эпохи интеллекта», опубликованный в апреле, отмечает, что возможности ИИ быстро растут. Если раньше такие системы выполняли простые задачи, то теперь они способны делать работу, на которую у человека уходили часы. В будущем, как считают авторы, ИИ сможет выполнять проекты, требующие сейчас месяцев человеческого труда.

В докладе говорится, что такое развитие может привести к появлению «сверхразумного» ИИ, который может превзойти человека по уровню интеллекта во многих сферах. По оценке OpenAI, это может ускорить научные открытия, снизить стоимость товаров, улучшить здравоохранение и образование, а также создать новые возможности для творчества и бизнеса.

В то же время компания предупреждает, что этот переход к новому ИИ может привести к сокращению рабочих мест и исчезновению целых отраслей. Поэтому без тщательно продуманной политики использования, выгоды от новых технологий могут достаться лишь небольшому числу компаний и богатых людей.

Чтобы этого избежать, в документе предлагается комплекс мер. В частности, расширить доступ к ИИ, так им могут пользоваться не только крупные компании, но и работники, школы, малый бизнес и местные сообщества.

Также компания предлагает вовлекать сотрудников в процесс внедрения ИИ на рабочих местах, чтобы технологии повышали эффективность, а не ухудшали условия труда.

Отдельно в докладе говорится о распределении прибыли. Среди идей — создать государственный инвестиционный фонд, через который граждане смогут получать часть доходов от развития ИИ. Кроме того, по мнению авторов, со временем получится перераспределить налоговую политику по мере того, как автоматизация изменит способы получения дохода компаниями.

В документе также предлагают усилить социальную защиту, чтобы помочь людям адаптироваться к быстрым изменениям. Речь идет о повышении пособий по безработице, программах переобучения и поддержке тех, кто переходит в сферы, где по-прежнему важны человеческие навыки — например, в медицину, образование и уход.

Отдельное внимание уделено безопасности. С ростом возможностей ИИ увеличивается вероятность его использования для кибератак, биологических угроз и других опасных целей. Чтобы снизить эти риски, в OpenAI предлагают усилить контроль, внедрить системы мониторинга после запуска ИИ и установить четкие правила его использования для государств и компаний.

