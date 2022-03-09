Как Казахстан может заработать на майнинге – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перестать относиться к майнинговой индустрии как к некому злу, которое мешает нам жить, а урегулировать деятельность этой сферы законодательно и получать с этого прибыль предлагает партнер Центра стратегических инициатив Жанибек Байдулла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают эксперты, в Казахстане всегда хвастались профицитом электроэнергии на севере страны и умеренным дефицитом на юге. Глобальный дефицит прогнозировался только в следующем десятилетии, однако реальность складывается несколько иначе. Из-за того, что в последние годы не уделяется должного внимания вопросам развития электроэнергетики, наша страна может столкнуться с настоящим энергетическим кризисом гораздо раньше.

«Мы должны уже перестать относиться к майнинговой индустрии как к некому злу или недугу, который мешает нам жить. В частности, сейчас в обществе складывается ошибочное одностороннее мнение, что майнинг мешает стабильно обеспечивать страну электроэнергией, создает какие-то проблемы, энергодефициты и т.д. Вы спросите почему? Майнинг - это такой же потребитель, как и мы с вами. Другое дело объемы потребления майнинга за последнее время очень резко возросли. Соответственно, это создало очень большую нагрузку на электросети. Но, с другой стороны, майнинг только за последний год, по нашим подсчетам, обеспечил приблизительно 200 млрд тенге дополнительных поступлений в отрасль. То есть речь идет об энергопроизводящих организациях - ТЭЦ, РЭК, которые передают эту электроэнергию. То есть в 2017-2018 годах в отрасли стоял острый вопрос о поднятии тарифа или заимствовании каких-то денег из международных финансовых институтов, теперь же этот вопрос отходит на второй план, так как эти деньги сгенерировались за счет объема производства и продажи электроэнергии. Да, эксперты могут оспорить, что также увеличились перетоки с России в Казахстан. Но все же мы производим и продаем электроэнергии больше за счет майнинга. То есть все эти поступления с майнинга нам помогают решать целый ряд проблем», - отмечает Жанибек Байдулла.

По его словам, в 2020 и 2021 годах произошел майнинговый бум.

«Поступлений было гораздо больше. Соответственно, эти свободные средства создали возможность обновить турбину, основное оборудование и таким образом снизить износ. Это раз. Второе, для многих компаний отрасли это позволило избавиться от задолженности, то есть закрыть кредиты. Плюс акции ряда компаний стали просто дороже, потому что есть спрос на их электроэнергию. То есть на самом деле майнинг - это большая возможность», - добавил Жанибек Байдулла.

Однако, как отмечает эксперт, есть серые майнеры, которые создают определенные сложности в планировании.

«Серые майнеры не платят налоги, хаотично подключаются к сети, таким образом создается беспрецедентная ситуация, когда оператор сети даже не знает сколько майнинговых ферм действует в стране, насколько потребление увеличилось в той или иной области. Это создает проблемы в планировании, потому что серые майнеры подключаются без согласования. То есть серый майнинг находится в слепой зоне для оператора», - поясняет Жанибек Байдулла.

По его мнению, необходимо законодательно урегулировать этот вид деятельности и установить приемлемые для всех условия игры и получать с этого выгоду.

«Во-первых, государство должно обозначить правила игры. Должна быть прозрачность. Во-вторых, необходимо обозначить конкретные условия при которых майнинговым фермам можно будет работать в Казахстане. К примеру, мы в отрасли энергетики работаем не первый год и знаем, что есть международные большие корпорации, которые готовы заходить со своим собственным капиталом в Казахстан, строить новые электростанции, они планируют дальше какую-то часть электроэнергии закладывать в майнинг, а оставшуюся экспортировать в сеть. Но когда нет гарантии, правил игры, это создает очень большие риски. А строительство электростанции не дешевое удовольствие, майнинговая ферма тоже требует больших инвестиций. При такой ситуации большие игроки задумываются и не торопятся вкладывать деньги. Если мы обозначим правила игры в Стратегии энергетической отрасли Казахстана. В частности, компаниям, которые строят в Казахстане электростанцию, можно было бы на выгодных условиях разрешить пользоваться до 50% электроэнергией, выработанной с новой электростанции для майнинга, а остальную часть продавать на нашем рынке, при этом освободив от налога. Это опять же инвестиции в энергетическую отрасль, причем без каких-либо государственных кредитов. Плюс любая электростанция, которая находится в частных руках, это головная боль самого инвестора. Он будет за ней очень хорошо ухаживать, будет хорошо обслуживать, так как это гарант его финансовой безопасности», - поясняет Жанибек Байдулла.

Эксперт также привел и второй вариант решения вопроса.

«Мы говорим: «Хорошо, можете зарабатывать на майнинге столько, сколько хотите. Но будьте добры, платите налог столько-то тенге, эти финансы должны идти в бюджет под конкретное назначение, то есть на ремонт основного оборудования или строительство новых электростанций, поддержку ВИЭ. Тогда это поможет нам в решении проблемы как выбросов, так и улучшения в целом генерации и решении проблемы износа сетей. Третий вариант, наиболее подходящий для Казахстана – это когда мы даем свободу выбора инвесторам в майнинговой сфере и говорим: «Ребята, вы инвестируйте и зарабатывайте, но при этом обновляйте нашу инфраструктуру или же платите налог», - резюмировал Жанибек Байдулла.