Как Казахстан движется к свободе от сахара

Правительство Казахстана в настоящее время рассматривает изменения налогов на вредные продукты, включая возможные налоги на сахаросодержащие напитки. Однако этот процесс продвигается медленно – в апреле министр финансов Мади Такиев заявил, что такой налог вводить пока не будут. Тем не менее в мае вопрос по разработке и введению налогов на сахароcодержащие напитки обсуждался на конференции с участием представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Астане. Чем опасен сахар и нужен ли все-таки в Казахстане налог на сладкие напитки, разбиралась аналитический обозреватель Kazinform.

Как сахар влияет на здоровье казахстанцев

Казахстан входит в ТОП-10 стран мира с самым не полезным питанием. По последним данным Министерства здравоохранения РК, более 9 млн казахстанцев регулярно употребляют энергетические напитки. А 16,3% мальчиков и 17% девочек в возрасте 6-9 лет ежедневно употребляют сахаросодержащие напитки. Половина детей – 52% употребляют сахаросодержащие напитки от 1 до 5-6 раз в неделю.

Инфографика: Kazinform

Также, по данным Минздрава, 14% казахстанских подростков ежедневно употребляют кока-колу. Известно, что именно такие напитки являются одним из основных источников потребления сахара, при этом они не содержат дополнительной питательной ценности. Чрезмерное потребление сахаросодержащих напитков, соли и продуктов с высоким содержание трансжиров связано с повышенным риском развития гипертонии, ишемической болезни сердца, ожирением и диабетом 2-го типа.

Инфографика: Kazinform

Всемирная организация здравоохранения приводит данные по содержанию сахара в самых популярных продуктах питания, которые мы потребляем каждый день. К примеру, готовый сухой завтрак содержит порядка 4-х столовых ложек сахара, а молочный напиток – 7. При этом, один сахаросодержащий напиток – это более 20 чайных ложек сахара.

В Министерстве здравоохранения сообщают, что заболеваемость диабетом второго типа в Казахстане возросла в 4 раза за последние годы, а количество больных диабетом детей до 15 лет с 2015 по 2022 годы увеличилось на 66%. Ежегодно проводится порядка 16 000 ампутаций конечностей из-за осложнений от этой болезни. Кроме того, количество пациентов на диализе в 2023 году составило 16 тысяч человек. Всего в нашей стране зарегистрировано 400 тысяч больных диабетом.

Еще некоторые цифры: 21% детей возраста 6-9 лет страдает избыточным весом и 6% имеют ожирение. Что касается взрослых, согласно исследованиям ВОЗ, в Казахстане в 2016 году средняя распространенность ожирения у мужчин составила 18,9%, а у женщин - 22,7%. В обоих случаях наблюдается стабильный рост людей, страдающих ожирением.

Нутрициолог Юлия Гончарова объясняет, что сахар играет роль топлива в организме человека. Но любой сахар, употребляемый сверх нормы, превращается в запас, а затем и в жир. Излишнее потребление сахара приводит к нарушению работы внутренних органов, повышенной интоксикации, рискам онкологических заболеваний, к системному воспалению, ухудшению памяти, набору веса и к другим серьезным заболеваниям.

- Углеводы, белки и жиры должны быть в балансе. Отказываться совсем от сахара не нужно. Вопрос в том, чтобы понимать, какое количество сахара вы потребляете в течение дня, чтобы балансировать. Если вы понимаете, что в течение дня ваше питание сбалансировано, в нем есть в нормальном количестве белки и жиры, то убирать сахар нет необходимости. Но, если у человека уже появились проблемы на фоне излишнего потребления сахаров, то временно сахара ограничиваются и на этом фоне человек приходит в свое нормальное состояние, - поясняет эксперт.

По словам нутрициолога, чтобы понять, как ограничить потребление сахара, нужно знать, для чего вам это нужно. Если уже есть лишний вес, то нужно проанализировать вашу тарелку. Правильная пищевая тарелка – это ¼ белка, ¼ полезных жиров (качественные масла в темном стекле) и оставшиеся часть – ½ тарелки сложных углеводов (овощи, крупы). Соблюдая такой баланс, у здорового человека никогда не будет тяги к сладкому. Если распределить нагрузку по микронутриентам таким образом – потребность в постоянной дозаправке снижается.

Как отмечает Юлия Гончарова, тяга к сладкому может быть по многим причинам, например, от нехватки таких микроэлементов как магний, цинк, хром, железо. Как правило, закрытие дефицитов этих витаминов приводит к снижению сильной тяги к сладкому.

Почему нужны налоги на сахаросодержащие напитки

По данным ВОЗ, налогообложение напитков, содержащих сахар, должно быть как минимум не менее 20%.

- В настоящее время Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос внедрения акциза, разрабатывается анализ регуляторного воздействия, а также среди населения осуществляется информационно-разъяснительная работа о вреде чрезмерного потребления сахаросодержащих напитков, повышение грамотности населения по вопросам пропаганды здорового и рационального питания (продукты с высоким содержанием соли, сахара, жиров, трансжиров), в том числе среди детей, с целью укрепления навыков здоровья, - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Как отмечает заместитель директора Департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева, по Концепции развития здравоохранения РК до 2026 года поставлена задача развития научных исследований по предупреждениям неинфекционных патологий. Минздрав, как государственный исполнительный орган, ожидает увеличение нагрузки в области охраны здоровья населения, поскольку в стране прогнозируется рост населения на 13% к 2030 году, а значит рост заболеваемости приведет к большим затратам системы здравоохранения.

- Сегодня 15% населения Казахстана потребляют более 65% от общего бюджета системы здравоохранения. Большая часть бюджета Минздрава уходит на сложные операции, ведение хронических заболеваний, родов, а также на онкологию и врожденные патологии, - сказала Гульнара Сарсенбаева в ходе конференции с участием ВОЗ.

Неинфекционные заболеванияявляются причиной порядка 84%всех смертей в нашей стране. Сахарный диабет входит в десятку самых затратных болезней Министерства здравоохранения за 2023 год.

Инфографика: Kazinform

- Потери для экономики, связанные со снижением производительности труда, превышают государственные затраты на здравоохранение в 6,5 раза и составляют 2 трлн тенге в год. В целом текущий ущерб, наносимый неинфекционными заболеваниями экономике Казахстана, составляет 2,3 трлн тенге в год, что эквивалентно 4,5% годового ВВП страны, - озвучили цифры в Министерстве здравоохранения.

115 стран мира практикуют налоги на сахаросодержащие напитки

Налоги на сахаросодержащие напитки (ССН) считаются экономически эффективной мерой политики по ограничению чрезмерного потребления калорий. Для государства это может принести тройную выгоду: улучшение здоровья населения, увеличение государственных доходов, и снижение долгосрочных затрат на здравоохранение.

В 2016 году ВОЗ отдельно выделила налогообложение ССН как приоритетную меру политики по борьбе с неинфекционными заболеваниями и ликвидации детского ожирения. Меры налогово-бюджетной политики рекомендуются как важные составляющие комплексного подхода в оздоровлении населения. В настоящее время 115 стран мира уже практикуют налоги на ССН (импортная пошлина, акциз, адвалорный налог – прим. ред.) среди которых богатейшие страны мира - ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Оман - и страны Европы. Также по меньшей мере 148 стран ввели акцизные сборы на алкогольные напитки на национальном уровне.

- Когда вредные продукты облагаются налогом, это способствует укреплению здоровья населения. Это имеет положительный волновой эффект во всем обществе: меньше болезней и недомоганий, а правительства получают дополнительные доходы для предоставления услуг. В случае с алкоголем налоги также помогают предотвратить насилие и дорожно-транспортный травматизм, – сказал директор отдела укрепления здоровья ВОЗ Рудигер Крех.

Как отмечают в ВОЗ, введение высоких налогов на алкоголь и сахаросодержащую продукцию также побуждает компании переходить на производство более здоровой продукции. Недавний опрос Gallup, проведенный в сотрудничестве с ВОЗ и Bloomberg Philanthropies, показал, что большинство интервьюируемых во всех странах поддерживают повышение налогов на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки.

Когда ожидать подорожания сладких напитков в Казахстане

В феврале 2024 года Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в действующую Концепцию развития здравоохранения в Казахстане на 2022 - 2026 годы. К ключевому пункту относится снижение распространенности ожирения и избыточного веса, что предусматривает введение акциза на сахаросодержащие напитки со сроком исполнения до декабря 2025 года. В Министерстве здравоохранения пояснили, что реализация проекта от предложения до введения налога на национальном уровне может занимать 1-2 года. К примеру, на введение запрета на продажу и распространение вейпов ушло почти два года.

- Мы должны провести анализ регуляторного воздействия по введению данной нормы. Любое нормативное регулирование, которое затрагивает бизнес, согласно законодательству, проходит ряд процедур – общественное обсуждение, подготовку анализа регуляторного воздействия. Затем это обсуждается бизнес-сообществом, выносится на обсуждение в Министерство национальной экономики и, при получении положительного заключения на данную норму, выносится на МВК (межведомственная комиссия – прим. ред.) при Правительстве. И уже там принимается решение в сторону поддержки этой нормы, - разъяснила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева.

Спикер добавила, что Минздрав предлагает ввести минимальный налог в размере 100 тенге за каждый литр сахаросодержащего напитка. Тогда, согласно международной практике таких акцизов, можно будет регулировать спрос на ССН и население будет переходить на питьевую воду.