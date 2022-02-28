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Как Казахстан будет бороться с дефицитом поливной воды на юге страны

28 Февраля 2022 12:00
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Как Казахстан будет бороться с дефицитом поливной воды на юге страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов озвучил предпринимаемые меры для борьбы с дефицитом поливной воды на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По Кызылординской области проводится механическая очистка магистральных межхозяйственных каналов, планируется приобрести дополнительно 67 насосов. По опыту прошлого года будет применяться очередность поливов и повторное использование коллекторно-дренажных вод. Учитывая сложившуюся ситуацию, акимату области рекомендовано сократить посевы риса», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

Аналогичные меры будут предприняты и в Туркестанской области.

«Рекомендовано исключить посевы риса в Мактааральском и Жетысайском районах на подвешенных каналах. Также проводится механическая очистка магистральных межхозяйственных каналов, ведутся работы по приобретению дополнительных насосов для повторного использования коллекторно-дренажных вод. Учитывая приток по Сырдарье, есть большой риск недобора воды в Коксарайском контррегуляторе, в связи с чем акимату Туркестанской области рекомендовано исключить посевы в районе Коксарайского контррегулятора», - отметил вице-министр.

«В рамках подготовки к вегетационному периоду проведены выездные совещания с участием представителей акиматов, водохозяйственных организаций и фермеров в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областях. Даны рекомендации акиматам и фермерам, а также поручения бассейновым инспекциям, Казводхозу по принятию дополнительных мер по стабильному обеспечению поливной водой фермеров», - добавил спикер.

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#Экология   #Сельское хозяйство   #Минэкологии   #Вода  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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