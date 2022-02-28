Как Казахстан будет бороться с дефицитом поливной воды на юге страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов озвучил предпринимаемые меры для борьбы с дефицитом поливной воды на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Кызылординской области проводится механическая очистка магистральных межхозяйственных каналов, планируется приобрести дополнительно 67 насосов. По опыту прошлого года будет применяться очередность поливов и повторное использование коллекторно-дренажных вод. Учитывая сложившуюся ситуацию, акимату области рекомендовано сократить посевы риса», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

Аналогичные меры будут предприняты и в Туркестанской области.

«Рекомендовано исключить посевы риса в Мактааральском и Жетысайском районах на подвешенных каналах. Также проводится механическая очистка магистральных межхозяйственных каналов, ведутся работы по приобретению дополнительных насосов для повторного использования коллекторно-дренажных вод. Учитывая приток по Сырдарье, есть большой риск недобора воды в Коксарайском контррегуляторе, в связи с чем акимату Туркестанской области рекомендовано исключить посевы в районе Коксарайского контррегулятора», - отметил вице-министр.

«В рамках подготовки к вегетационному периоду проведены выездные совещания с участием представителей акиматов, водохозяйственных организаций и фермеров в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областях. Даны рекомендации акиматам и фермерам, а также поручения бассейновым инспекциям, Казводхозу по принятию дополнительных мер по стабильному обеспечению поливной водой фермеров», - добавил спикер.