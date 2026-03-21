Как казахи отмечают Наурыз в Китае

Возрождение в Ханбалыке

Казахи, проживающие в Китае, издавна с уважением относились к национальным традициям, отмечая весело и празднично Наурыз, встречая его играми, развлечениями и добрыми традициями. Как сообщается в монографическом труде «Қазақ мәдениетінің айдыны», изданном в Урумчи, казахский народ в Китае праздновал традиционный национальный праздник как до образования Китайской Народной Республики, так и после. Даже в годы печально известной «Культурной революции» (1966-1976), когда праздник считался пережитком прошлого и подвергался ограничениям, Наурыз в семьях продолжал отмечаться тайно.

С улучшением государственной политики и оживлением всех сфер социальной жизни в 1980-х годах Наурыз стал снова торжественно отмечаться в Пекине — столице, которую древние кочевники называли Ханбалык. Об этом мы узнали, обратившись к известному журналисту, старшему диктору, кюйши-домбырашы, долгие годы работавшему в казахской редакции Центрального радио Китая Кызырбеку Жанасылулы.

— В 1982 году, 20 или 22 марта, Наурыз был впервые отмечен в подземном зале кампуса Центрального университета национальностей в Пекине по инициативе преподавателей и студентов-казахов университета. К организации праздника присоединились сотрудники образовательных и культурных учреждений: Центрального бюро переводов, Центрального радио и издательства «Нации». Когда я узнал, что празднование готовится, стало известно, что в организации участвовали преподаватель Зейнеш Исмаил и другие учителя. Активные казахские молодежные объединения в Пекине также приняли участие, мы подготовили праздничный концерт, — рассказал Кызырбек Жанасылулы.

Журналист вспоминает, что первая праздничная программа студентов была скромной, а угощения — небольшими, однако особое значение имел сам факт возрождения праздника. Кызырбек Жанасылулы особо подчеркнул это событие, ставшее знаковым для всех студентов-казахов.

— Это было возвращение нашего национального праздника, который пережил застой после 1966 года. Позднее праздничное мероприятие привлекло внимание властей и стало получать поддержку. В праздновании стали участвовать представители нацменьшинств, занимающие руководящие посты в госорганах. Были случаи, когда празднование проходило при поддержке Госкомитета Китая по делам национальностей. В разные годы организацией праздника занимались: из Центрального университета национальностей — Мухаметжан Оспанов, из издательства «Нации» — Калибек Кенжеулы, из Центрального радио — Ныгыметкали Нугыманулы, и я. Мы готовили концертные программы и иногда выступали на сцене, — говорит диктор и журналист Кызырбек Жанасылулы.

Он отметил, что Наурыз в Пекине вскоре стал пользоваться уважением, престиж праздника вырос, получив поддержку старейшин и патриотически настроенных граждан.

— В 1985 году Наурыз прошел в одном из самых известных зданий Пекина — Дворце культуры национальностей. На мероприятие специально приехали зампредседателя Госкомитета Народного политического консультативного совета Китая Бурхан Шахиди и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского народного собрания Сайфуддин Азизи. Сайфуддин-ага прочитал стихотворение, которое он подготовил к празднику, и передал мне бумагу с текстом. Она хранится в моем личном архиве, — говорит он.

Собеседник вспоминает, что в один из годов они организовали празднование Наурыза в главном зале одного из ключевых архитектурных объектов Пекина — Музее народно-революционной армии Китая. Праздник прошел при поддержке «красной армии», командующего, генерала Ибрахимула Касена, который ранее служил при Мао Цзэдуне. Позднее местные ансамбли песни и танца стали присылать артистов в качестве подарка к празднику. Бюджетные учреждения также оказывали финансовую поддержку мероприятию. Следует отметить, что журналисты Персидской службы Центрального радио Китая часто присутствовали на празднике и готовили специальные репортажи для своих коллег в Иране и Ираке.

Кызырбек Жанасылулы вспоминает, что Наурыз в Пекине отмечался торжественно до 2016 года, и иногда на праздничные мероприятия собиралось больше тысячи людей.

Как празднуют Наурыз в аулах

По старому календарю, начиная с первого месяца года, в областях Иле, Буратал и Санжы, а также в районе Кумыл, где проживает значительное количество казахов Китая, начинаются приготовления к празднованию Наурыза. Главным символом весеннего праздника является наурыз-коже, приготовленное из семи ингредиентов. К ним относятся пшеница, просо, тесто, мясо, соль, молоко и вода. Среди казахов Китая традиционные блюда в честь Наурыза называются по-разному: наурыз-коже, тілеу-көже, көп-көже, бидай-көже.

О том, как отмечается Наурыз в казахских деревнях Китая, в том числе в Илийском регионе, рассказал известный поэт Думан Базылжанулы, который работал в культурных учреждениях различного уровня и областном терминкоме Или-Казахского автономного округа.

— С раннего детства мы пробовали наурыз-коже, приготовленное нашими матерями. В нашем регионе празднование Наурыза начинается по-новому календарю с пятого февраля. В аулах соседи поочередно каждый нечетный день раздают наурыз-көже, этот обычай продолжается до конца февраля. Каждая семья по возможности варит коже в большом казане и раздает всем. Особенно у нас ценится творог в виде курта. В детстве мы часто его готовили, называли малта. Он является одним из семи ингредиентов, добавляемых в коже. По деревне мы ходим по очереди от дома к дому и пьем коже. В это время активизируются наши домбристы и певцы. Когда оттаивает земля и появляются солнечные дни, старейшины деревни молятся Всевышнему за благо, благодарят за то, что год прошел благополучно, и благословляют молодежь. Мы отмечали торжественное начало праздника, в аулах проходили спортивные мероприятия: борьба, кокпар, — вспоминает поэт Думан Базылжанулы.

Празднование Наурыза не требует специального приглашения. Соседи предупреждают друг друга и собираются в доме, где раздают коже, каждый получает свою порцию. Младенцу, который еще не достиг определенного возраста, прикладывают коже к губам и шутливо говорят, что он «перешел год». Для праздника специально не забивают скот, так как существует поверье, что весной кровопускание негативно влияет на рост молодых животных. Кроме того, в месяц Наурыз запрещено ставить ловушки и капканы. Когда оттаивает земля и появляются первые ростки, аулы совместно сажают деревья, поскольку существует поверье: кто посадит дерево весной, его потомство будет расти так же крепко, как молодые побеги.

Согласно «Қазақ мәдениетінің айдыны», празднование Наурыза среди казахов Китая никогда не обходилось без развлечений. Помимо традиционных песен и музыкальных произведений, люди состязались в произношении скороговорок, разгадывали загадки, толковали сны, исполняли наурызные песни и другие игры.

Концерт — украшение праздника

Наурыз, который отмечался среди жителей аулов, постепенно привлек внимание местной власти и стал проводиться на уровне района, области, а затем и автономного региона. По решению местных органов праздник закрепили за датой 22-е марта, и в его честь начали организовывать различные праздничные мероприятия. Особенно популярны были развлекательные вечера, которые жители ждали с нетерпением.

— После 1990-х годов празднование Наурыза стало сценическим. Проводились мероприятия на уровне деревни, района и области. В 1998 году я впервые читал стихи на концерте в честь Наурыза, в Текесском районе. Тогда на концерт районного ансамбля одновременно раздавали коже собравшимся. Насколько я знаю, районные администрации уделяли большое внимание организации Наурыза и праздничных вечеров, выделяя для этого специальное финансирование из бюджета. Согласно традиции төс байлау, соответствующие управления и культурные учреждения района ежегодно по очереди организовывали празднование Наурыза, — вспоминает поэт Думан Базылжанулы.

По его словам, местные праздничные вечера активно освещались в различных СМИ, транслировались через телеканалы Илийского округа и Синьцзяна, что способствовало пополнению культурного наследия народа, возрождению традиций предков и, в целом, духовному росту казахской нации.

С 2005 года Думан лично занимался подготовкой концертных программ, вечеров Наурызнама в областном центре — городе Кульджа. По его воспоминаниям, в эти годы концерт, посвященный Наурызу, проводился одновременно с празднованием традиционного китайского Нового года — Праздника весны, и особенно торжественно отмечался среди казахов, уйгуров, кыргызов и татар, как великий праздник для всех жителей области.

Житель села: Наурыз меняется

После 2016 года праздник Наурыз на востоке уже не отмечался с прежним размахом. В частности, пандемия лишила многолетнего празднования местных казахов. Однако, с 2023 года традиционный праздник возродился, что было видно по активностям в социальных сетях.

Особенно примечательно, что казахская молодежь, обучающаяся или работающая в крупных городах внутреннего Китая — Шанхае, Пекине, Нанкине — отмечает Наурыз через различные встречи, небольшие праздничные мероприятия и благотворительные акции с воспитательным смыслом.

Праздничные мероприятия вновь возрождаются и в районах, и в деревнях. Наурыз во многих местах стал общим праздником для всех народов Китая, он отмечается как традиция многонационального государства наряду с обрядом чуньфэнь, символизирующим весеннее равноденствие. Один из местных жителей отметил, что в последние годы Наурыз обновляется и изменяется.

Фото: район Нылқы, Борбосын. 2025 год

— В селах и в парках районных центров проводятся праздничные мероприятия и ярмарки. Мы наряжаемся в лучшие одежды, берем посохи и спешим на праздник. В больших казанах раздают много коже. Местные артисты исполняют песни и музыку, поэты участвуют в айтысах. Проводятся кокпар, борьба и другие интересные массовые спортивные игры. Сейчас в праздновании участвуют представители разных национальностей деревни. Наурыз стал не просто возрождением древней традиции, а предвестником новой жизни и вестником доброй политики партии, — рассказывает местный житель.

Одним из главных новшеств последних лет в Китае стало то, что представители местных китайцев, монголов и дунган также начали отмечать Наурыз вместе с казахами и уйгурами. Например, на платформе Douyin (китайский TikTok) можно увидеть, как люди ходят от дома к дому, с удовольствием пробуют национальный коже и рассказывают о пользе священной еды из семи ингредиентов.

В целом, несмотря на любые изменения времени, старшее поколение и народ не отказались от священных традиций, и праздник Наурыз возрождается и живет вместе с народом.

