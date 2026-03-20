Что обязательно должно быть на столе на праздник Наурыз

Наурыз символизирует приход весны, обновление природы и начало нового года по восточному календарю. В этот день особое значение придается праздничному дастархану, где каждое блюдо имеет свой символический смысл.

Считается, что сам стол в праздничные дни должен быть украшен проросшим зерном, зеленью или пророщенными семенами злаковых. Это символизирует обновление и оживление природы и способствует богатому урожаю в будущем.

Главным угощением на Наурыз является наурыз-коже. Это традиционный суп, который готовят из семи ингредиентов. Чаще всего в него добавляют воду, мясо, соль, крупу, кефир или молоко, курт и злаки. Считается, что чем больше людей попробуют это блюдо, тем благополучнее будет год. Авторский рецепт наурыз-коже можно узнать здесь.

Еще одно обязательное угощение — баурсаки. Это жареные в масле кусочки теста. Для их приготовления смешивают муку, дрожжи, воду, молоко и соль с сахаром. Баурсаки символизируют достаток и гостеприимство. Их едят и как хлеб с основными блюдами, и как десерт — с чаем.

Традиционным блюдом на столе является и бешбармак — мясо с отварным тестом. Блюдо принято подавать гостям в знак уважения. Нередко на стол ставят и казы — конскую колбасу, считающуюся деликатесом казахской кухни.

Еще одно любимое лакомство — сырне. Это молодая баранина, приготовленная путем длительного томления в казане. В прежние времена бараний желудок и вовсе закапывали в землю, а сверху разводили костер. Несколько часов томления делали мясо внутри идеально мягким и сочным.

Национальный дастархан не обходится также без курта, сузбе, иримшика, коспа и жента. Хозяйки готовят и кызыл иримшик — вареный сладковатый творог розового цвета. На стол также ставят различные сладости, сухофрукты и орехи.

Из напитков на праздничный стол принято подавать кумыс.

По традиции в Наурыз — двери каждого дома должны быть открыты для гостей. Считается, что чем богаче и щедрее будет дастархан, тем больше счастья и достатка придет в дом.

