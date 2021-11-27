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Как капуста помогла бывшему горожанину стать фермером в СКО

27 Ноября 2021 17:15
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Как капуста помогла бывшему горожанину стать фермером в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области Евгений Золотарев променял комфортную жизнь в городе на занятие огородничеством в небольшом селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Село Медвежка находится примерно в 100 км от Петропавловска. Сюда в 2015-м году переехал из областного центра Евгений Золотарев. В кармане – 80 тысяч тенге, в душе – огромное желание заниматься сельским хозяйством.

На имеющиеся деньги Евгений купил трех поросят и трех телят. На следующий год поголовье увеличил до 18 голов. Потом скот продал, купил передвижной павильон для продажи овощей, получил разрешение от местных исполнительных органов на занятие предпринимательской деятельностью.

«Капуста пользовалась спросом. Тогда я решил пойти в районный акимат и написал заявление на предоставление нескольких гектаров земли для ведения огородничества. В 2017-м году высадил около трех тысяч корней капусты на пяти сотках. Высаживал, поливал и ухаживал сам. Тогда у меня была обычная лейка. Когда реализовал выращенную капусту, купил комплекс для орошения. Объем посадки увеличил до двух гектаров», - рассказал Е.Золотарев.

С каждым годом площадь посадки овощей увеличивал. Сейчас выращивает, кроме капусты, огурцы, помидоры, кукурузу, арбузы. В этом году собрал 40 тонн огурцов, 15 тонн помидоров 170 тонн кукурузы. В прошлом году Евгений стал поставлять капусту Стабилизационному фонду. Сам отвозит продукцию в сеть супермаркетов города.

«В планах - построить теплицу, что позволит выращивать свежие овощи круглый год. Подал заявку на получение гранта по Дорожной карте бизнеса», - сказал Е. Золотарев.

Постоянно на «плантациях» работают двое сельчан, в сезон – до 40 человек. Сам Евгений участвует во всех процессах, постоянно находится в поле.

На своей странице в социальной сети молодой фермер охотно делится фотографиями полей, выращенных овощей. Особый интерес и отклик получают арбузы, которые вырастить в северном регионе довольно сложно.

«Мне нравится то, чем я занимаюсь. Несмотря на то, что это сложно. Ни разу не пожалел, что переехал из города в село», - улыбается Е.Золотарев.

Недавно Евгений приезжал на встречу акима области Кумара Аксакалов с предпринимателями. Поделился своей историей, чем впечатлил всех присутствующих. Глава региона поблагодарил Евгения за его труд и отметил, что на своем примере он доказал: тот, кто действительно хочет заниматься сельским хозяйством и занимается им с умом, всегда будет в выигрыше.


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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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