Как изменятся границы районов города Астаны

Проект постановления маслихата Астаны об изменении границ некоторых районов города рассмотрели на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Бахтияр Ильясов, по итогам проведённой в 2025 году работы по уточнению границ города были скорректированы фактические границы и площади административных районов.

Общая площадь территории столицы составила 79 733 гектара. На отдельных участках границ между районами, проходящих по руслу реки, были зафиксированы изменения площадей и административного деления. С учётом уточнений площади районов составили: Байконыр — 18 190 гектаров; Сарыарка — 7 144 гектара; Алматы — 8 412 гектаров; Есиль — 20 518 гектаров; Нура — 18 516 гектаров; Сарайшык — 6 953 гектара.

По словам Б. Ильясова, изменения площадей и границ районов носят незначительный характер. Проект постановления направлен на приведение административно-территориальных данных в соответствие.

В ходе обсуждения члены Общественного совета отметили необходимость дополнительной проработки документа. В частности, поднимался вопрос о возможном влиянии изменения границ на размещение избирательных участков. Учитывая значимость предстоящих избирательных процессов, было предложено провести дополнительное обсуждение.

После обсуждения члены совета поддержали предложенный проект постановления маслихата.