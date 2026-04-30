Как изменится управление домами: в Костанае обсудили реформу ЖКХ

В Костанае прошел форум-семинар в рамках партийного проекта «Turgynda AMANAT», где представители власти, депутаты и председатели ОСИ обсудили ключевые проблемы ЖКХ — от прозрачности тарифов до перехода на новые формы управления домами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сделал акцент на изменении подхода к управлению многоквартирными домами. По его словам, жители должны стать не наблюдателями, а полноценными хозяевами.

— Главная цель проекта — изменить сам подход к управлению. Окончательное решение по ключевым вопросам должно оставаться за жителями. Мы выстраиваем систему, где есть взаимодействие государства, управляющих компаний и самих собственников, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что особое значение имеет прозрачность расходов. Жители должны понимать, куда направляются средства — будь то содержание дома или ремонт. Это, по его словам, основа доверия.

Отдельно аким напомнил о важной норме: до 1 сентября 2026 года все КСК должны пройти перерегистрацию и работать в прозрачном правовом поле.

Секретарь партии AMANAT Александр Данилов отметил, что проект «Turgynda AMANAT» стал эффективной платформой для решения повседневных проблем.

— Проект уже показал свою эффективность как инструмент решения вопросов ЖКХ. В его рамках поднимаются ключевые темы — от налогового режима для обслуживающих компаний до практики применения закона об ОСИ, — сказал он.

Программа стартовала в пилотном режиме в Астане и показала свои плюсы. Жители решают вопросы от ремонта подъездов доирегистрации ОСИ.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева обратила внимание на необходимость обучения председателей ОСИ и вовлечения новых специалистов в сферу управления жильем.

— Нам важно, чтобы появлялось больше подготовленных управленцев. Не только действующие председатели, но и новые специалисты должны проходить обучение и подключаться к работе, — отметила она.

По ее словам, особенность проекта в том, что он сформировался «снизу» — из реальных запросов отрасли, а не как формальная инициатива.

Главный менеджер АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Айбек Алибеков остановился на ключевых изменениях в законодательстве.

— Усиливается регулирование деятельности КСК, исключается простое товарищество как форма управления. При этом вводится возможность совмещения функций управления и содержания, а также новые меры ответственности за нарушения. КСК предлагается отнести к некоммерческим организациям, что позволит освободить их от уплаты НДС, — отметил он.

По его словам, меняются и сами подходы к управлению домами — остаются две основные формы — непосредственное управление и ОСИ без ограничений по количеству квартир.

В качестве примера эффективной работы ОСИ на форуме был представлен опыт Костаная. Председатель ОСИ «Центр Парк» Ильяс Ахметов рассказал о проведенной модернизации и системной работе с жителями.

— За этот период заменено около 60% инженерных сетей, включая сложный участок канализации, модернизирована материально-техническая база, налажена работа с задолженностью и благоустройством двора. Особое внимание уделяется безопасности, освещению и созданию комфортной среды для жителей, — отметил он.

Форум завершился сессией вопросов и ответов. Организаторы подчеркнули, что такие встречи будут проводиться на постоянной основе как инструмент для решения конкретных проблем жителей.