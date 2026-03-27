    17:20, 27 Март 2026 | GMT +5

    Как изменится улица Сатпаева в Алматы после благоустройства по международным стандартам

    В южной столице начинается комплексное благоустройство знаменитой улицы Сатпаева, проходящей по центру города, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы. 

    Как изменится улица Сатпаева в Алматы после благоустройства по международным стандартам
    В управлении развития общественных пространств акимата города Алматы рассказали, что улицу Сатпаева будут обновлять по международным стандартам. На местности создадут комфортное и безопасное пространство в рамках комплексного благоустройства. Работы начнутся на участке от улицы Луганского до улицы Байзакова, общая протяженность составит 3,7 км.

    Проект разработан с учетом современных подходов к формированию городской среды и международных практик. Известно, что концепция подготовлена британской компанией LDA Design.

    — В рамках проекта предусмотрено масштабное озеленение с высадкой крупномерных деревьев лиственных и хвойных пород, кустарников и многолетних цветников, что позволит сформировать устойчивый зеленый каркас улицы и улучшить экологическое состояние территории. Также запланировано обновление опор освещения, установка современных малых архитектурных форм и арт-объектов в соответствии с новыми стандартами благоустройства, — рассказали в управлении развития общественных пространств акимата города Алматы.

    Как изменится улица Сатпаева в Алматы после благоустройства по международным стандартам
    Особое внимание исполнители проекта уделяют созданию комфортной и безопасной среды с приоритетом пешеходного движения, что очень важно для алматинцев. В первую очередь пространство будет ориентировано на удобство пешеходов, при этом сохранится функциональность для автотранспорта. Улица будет адаптирована для прогулок, отдыха и повседневного использования с учетом принципов доступности для всех категорий горожан.

    Работы будут проводиться поэтапно с обеспечением беспрепятственного передвижения пешеходов на ключевых участках. В первую очередь работы начнутся на площади Республики с завершением до 1 июня 2026 года.

    — Реализация проекта позволит преобразовать улицу Сатпаева из транзитного пространства в современную общественную территорию — удобную, зеленую и ориентированную на человека. Обновленная улица станет точкой притяжения для жителей и гостей города, а также повысит инвестиционную и туристическую привлекательность Алматы, — заключили в акимате Алматы.

    Зарина Жакупова
