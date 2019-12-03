+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 6 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как изменится система господдержки сельхозтоваропроизводителей в Казахстане

3 Декабря 2019 14:04
Поделиться:
Как изменится система господдержки сельхозтоваропроизводителей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане будет меняться система господдержки сельхозтоваропроизводителей, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Мы должны создать условия для сбыта отечественной продукции - глава Минсельхоза
Какие сельхозтовары Казахстан импортирует из других стран Несмотря на погоду, мы получили хороший урожай – аким СКО Освоить пустующие земли возле населенных пунктов намерены  в Мойынкумском районе Жамбылской области

«В растениеводстве на повышение урожайности влияет множество факторов, как в совокупности, так и каждый по отдельности. Исходя из этого, мы оставляем базовые субсидии, направленные на удешевление части стоимости семян, удобрений и средств защиты растений. Например, если хозяйство внесло удобрения, купило качественные семена, вовремя провело химпрополку, то урожайность как минимум будет выше на 7-8 центнеров с гектара. Тут важно объединить усилия науки и бизнеса, перейти к коммерциализации научных разработок, бизнес-ориентированности науки, ведь именно наука должна отвечать на вопросы, что сеять, по какой технологии и в какие сроки. То есть, быть помощником для бизнеса», - пояснил Сапархан Омаров.

Министр сообщил, что со следующего года будет осуществляться субсидирование затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

«Начиная с 2017 года, мы начали отходить от товарно-специфических субсидий в растениеводстве. Так, сначала отказались от субсидирования зерновых, затем масличных и овощебахчевых культур. Теперь планируем исключить субсидии на мясо КРС, яйцо, кумыс и шубат, рис, хлопок, поскольку по этим товарам имеется уровень самообеспеченности», - уточнил Сапархан Омаров.

При этом высвобождаемые средства останутся в отрасли.

«То есть, они не уменьшатся и никуда не уйдут, а будут перераспределены на такие приоритетные направления, как, к примеру, закуп племенного маточного поголовья, а также субсидии только по импортозависимым позициям - это молоко, мясо птицы, сахарная свекла», - добавил Сапархан Омаров.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив