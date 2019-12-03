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вчера 20:55
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вчера 17:33
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Как изменится система господдержки сельхозтоваропроизводителей в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане будет меняться система господдержки сельхозтоваропроизводителей, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В растениеводстве на повышение урожайности влияет множество факторов, как в совокупности, так и каждый по отдельности. Исходя из этого, мы оставляем базовые субсидии, направленные на удешевление части стоимости семян, удобрений и средств защиты растений. Например, если хозяйство внесло удобрения, купило качественные семена, вовремя провело химпрополку, то урожайность как минимум будет выше на 7-8 центнеров с гектара. Тут важно объединить усилия науки и бизнеса, перейти к коммерциализации научных разработок, бизнес-ориентированности науки, ведь именно наука должна отвечать на вопросы, что сеять, по какой технологии и в какие сроки. То есть, быть помощником для бизнеса», - пояснил Сапархан Омаров.
Министр сообщил, что со следующего года будет осуществляться субсидирование затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
«Начиная с 2017 года, мы начали отходить от товарно-специфических субсидий в растениеводстве. Так, сначала отказались от субсидирования зерновых, затем масличных и овощебахчевых культур. Теперь планируем исключить субсидии на мясо КРС, яйцо, кумыс и шубат, рис, хлопок, поскольку по этим товарам имеется уровень самообеспеченности», - уточнил Сапархан Омаров.
При этом высвобождаемые средства останутся в отрасли.
«То есть, они не уменьшатся и никуда не уйдут, а будут перераспределены на такие приоритетные направления, как, к примеру, закуп племенного маточного поголовья, а также субсидии только по импортозависимым позициям - это молоко, мясо птицы, сахарная свекла», - добавил Сапархан Омаров.
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