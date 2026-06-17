Казахстан усилит контроль за переселенцами: что будут проверять

Утверждены правила взаимодействия госорганов при контроле за иммигрантами и кандасами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства внутренних дел утверждены Правила межведомственного взаимодействия государственных органов по принятию своевременных мер в отношении иммигрантов и кандасов, прибывших в регионы расселения, определенные Правительством РК.

Документ устанавливает порядок мониторинга соблюдения миграционного законодательства, обмена сведениями между государственными органами и проведения проверочных мероприятий в отношении переселенцев.

Согласно правилам, под контролем будут находиться вопросы проживания по месту регистрации, фактического пребывания в регионе расселения, осуществления трудовой или предпринимательской деятельности, а также соблюдения иных требований миграционного законодательства.

Для мониторинга госорганы смогут обмениваться сведениями о регистрации по месту жительства, пересечении государственной границы, трудоустройстве, социальных платежах, налоговых отчислениях и предпринимательской деятельности.

Автоматизированный обмен данными будет осуществляться в режиме реального времени либо не реже одного раза в сутки.

Правила предусматривают проведение первичного, планового и внепланового мониторинга. Первичная проверка будет проводиться в течение 20 рабочих дней после регистрации иммигранта в регионе расселения. В дальнейшем контроль будет осуществляться ежемесячно, ежеквартально или раз в полугодие в зависимости от срока проживания.

Основаниями для внепланового мониторинга станут снятие с регистрации по месту жительства, выезд из региона расселения, отсутствие связи с переселенцем более 15 рабочих дней, а также отсутствие сведений о трудовой или предпринимательской деятельности.

По итогам мониторинга уполномоченные органы смогут проводить камеральные, адресные и контрольные проверки. При выявлении нарушений будут приниматься меры, предусмотренные миграционным законодательством, вплоть до инициирования процедуры аннулирования разрешения на постоянное проживание в Казахстане.

Совместный приказ вводится в действие с 9 июня.

В мае этого года Казахстан запустил онлайн-тест по казахскому для иммигрантов.