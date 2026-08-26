Как изменится Казахстан после масштабного внедрения ИИ к 2029 году

Правительство Казахстана согласовало План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan до 2029 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

План предусматривает цифровую трансформацию в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также государственного аппарата. Основной акцент сделан на масштабном внедрении технологий искусственного интеллекта, развитии цифровой инфраструктуры и повышении эффективности государственных и коммерческих процессов.

ИИ внедрят во все уровни образования

Одним из ключевых направлений станет внедрение искусственного интеллекта в систему образования. В рамках масштабирования программы AI-SANA к 2029 году базовыми навыками работы с ИИ должны обладать не менее 80% выпускников школ, колледжей и вузов.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Параллельно планируется расширять углубленную подготовку студентов и повышать квалификацию педагогов. К 2028 году не менее 80% вузов и колледжей должны внедрить технологии ИИ в образовательные процессы и обновить учебные программы с учетом потребностей экономики.

В здравоохранении цифровая трансформация будет направлена на создание единой системы управления данными и расширение медицинских сервисов, которыми граждане смогут пользоваться без очного обращения. Планируется увеличить число пользователей медицинских self-service сервисов, объединить больше медорганизаций в единый цифровой контур с обменом данными в режиме реального времени и расширить применение ИИ при принятии клинических решений.

Госуслуги станут быстрее

Отдельное внимание уделено государственным услугам и социальной поддержке. Здесь планируется расширять применение искусственного интеллекта, проактивных сервисов, автоподписания документов и автоматизации процессов.

Фото: Kazinform/ИИ

К 2029 году время предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки должно сократиться не менее чем на 50%.

Цифровые технологии также будут использоваться для повышения безопасности и комфорта городской среды. В регионах продолжится внедрение решений AI Native cities®ions, включая интеллектуальные системы мониторинга и анализа. Ожидается, что такие технологии помогут быстрее реагировать на происшествия, повысить эффективность работы служб безопасности и снизить транспортную нагрузку в крупных городах.

Производство, логистику и финансы объединят в единую цифровую цепочку

Для бизнеса цифровизация будет охватывать энергетику, промышленность, строительство, транспорт, логистику и агропромышленный комплекс.

— Для бизнеса особенно важно, что цифровая трансформация рассматривается не отдельно по отраслям. Производство, логистика, финансы и государственные сервисы должны работать как единая цифровая цепочка. Это может существенно сократить транзакционные издержки и ускорить принятие решений, — сказала член ассоциации КАИТИ Асемгуль Жумабекова.

В топливно-энергетическом комплексе к 2029 году планируется подключить к цифровому мониторингу не менее 70% активов. Это позволит в режиме реального времени отслеживать их состояние и заранее выявлять риски для надежности. Также будет расширена сквозная цифровая прослеживаемость движения энергоресурсов.

Фото: Freepik

В строительстве цифровой подход будет охватывать весь жизненный цикл объектов — от проектирования до эксплуатации. К 2029 году 100% новых технически сложных объектов планируется сопровождать в едином цифровом контуре.

В сфере транспорта и логистики цифровизация охватит путь груза от прохождения пунктов пропуска до основных транспортных коридоров и мультимодальных узлов. В числе задач — сокращение времени прохождения грузового автотранспорта через приоритетные пункты пропуска за счет предварительного получения и обработки данных о перевозках.

В рамках Smart Cargo приоритетные грузовые перевозки будут сопровождаться цифровым паспортом и сквозным трекингом. Это позволит отслеживать груз на всем маршруте и повысить прозрачность логистических процессов.

Для МСБ сократят административную нагрузку

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена оценка цифровой зрелости предприятий и формирование индивидуальных дорожных карт цифровизации.

Кроме того, применение диджитал-комплаенса и риск-ориентированного надзора должно сократить число физических проверок субъектов МСБ с низким уровнем риска.

Фото: Gov.kz

В налоговой сфере предусмотрен переход к интеллектуальной модели администрирования, при которой значительная часть процессов будет выполняться автоматически без дополнительного участия налогоплательщика. Такой подход направлен на формирование «невидимого» налогового администрирования и сокращение доли ненаблюдаемой экономики.

Банки подключат к защищенному цифровому обмену

Отдельный блок плана посвящен финансовому сектору, банкам второго уровня и квазигосударственным компаниям.

К 2028 году не менее 80% банков второго уровня планируется подключить к цифровой системе защищенного обмена информацией. Такой же показатель установлен для финансовых организаций, предоставляющих продукты физическим лицам и подключенных к Единой цифровой платформе.

Фото: Kazinform/ИИ

В портфельных компаниях АО «ФНБ „Самрук-Қазына“ вклад цифровых и AI-инициатив в рост EBITDA планируется довести до 5% в год. В АО „НИХ „Байтерек“ к 2029 году AI-мониторингом намерены охватить 100% инвестиционных проектов.

Экспорт IT-услуг хотят увеличить на 50%

Еще одним направлением станет развитие отечественной IT-индустрии и расширение ее присутствия на внешних рынках. К 2029 году объем экспорта IT-услуг и цифровых решений планируется увеличить не менее чем на 50%.

Для формирования новой технологической экономики предусмотрено развитие региональных центров компетенций по робототехнике и поддержка отечественных интеграторов, реализующих коммерческие проекты.

Фото: freepik.com

Важная роль отводится проекту «Долина ЦОДов». Он ориентирован на привлечение в Казахстан глобальных технологических и облачных партнеров, размещение современных вычислительных мощностей и создание инфраструктуры для масштабного внедрения ИИ.

Проект должен расширить возможности для обработки и хранения данных внутри страны, запуска новых AI-сервисов и развития отечественной цифровой индустрии.

Усилится кибербезопасность и контроль за персональными данными

Цифровая трансформация будет сопровождаться усилением требований к кибербезопасности. План предусматривает повышение защищенности государственных информационных систем, развитие киберкультуры и повышение осведомленности населения о безопасном использовании цифровых сервисов.

Фото: ТАСС

Объекты «цифрового правительства» будут подключаться к сервису «Контроль доступа к персональным данным». Он позволит гражданам более прозрачно контролировать использование их персональной информации.

Ранее стало известно, что ИИ будет решать какое ведомство должно ответить казахстанцу.