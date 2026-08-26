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    Как изменится Казахстан после масштабного внедрения ИИ к 2029 году

    Правительство Казахстана согласовало План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan до 2029 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    рDigital Qazaqstan
    Фото: Astana Hub

    План предусматривает цифровую трансформацию в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также государственного аппарата. Основной акцент сделан на масштабном внедрении технологий искусственного интеллекта, развитии цифровой инфраструктуры и повышении эффективности государственных и коммерческих процессов.

    ИИ внедрят во все уровни образования

    Одним из ключевых направлений станет внедрение искусственного интеллекта в систему образования. В рамках масштабирования программы AI-SANA к 2029 году базовыми навыками работы с ИИ должны обладать не менее 80% выпускников школ, колледжей и вузов.

    АЙ сана
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Параллельно планируется расширять углубленную подготовку студентов и повышать квалификацию педагогов. К 2028 году не менее 80% вузов и колледжей должны внедрить технологии ИИ в образовательные процессы и обновить учебные программы с учетом потребностей экономики.

    В здравоохранении цифровая трансформация будет направлена на создание единой системы управления данными и расширение медицинских сервисов, которыми граждане смогут пользоваться без очного обращения. Планируется увеличить число пользователей медицинских self-service сервисов, объединить больше медорганизаций в единый цифровой контур с обменом данными в режиме реального времени и расширить применение ИИ при принятии клинических решений.

    Госуслуги станут быстрее

    Отдельное внимание уделено государственным услугам и социальной поддержке. Здесь планируется расширять применение искусственного интеллекта, проактивных сервисов, автоподписания документов и автоматизации процессов.

    госуслуги ии
    Фото: Kazinform/ИИ

    К 2029 году время предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки должно сократиться не менее чем на 50%.

    Цифровые технологии также будут использоваться для повышения безопасности и комфорта городской среды. В регионах продолжится внедрение решений AI Native cities&regions, включая интеллектуальные системы мониторинга и анализа. Ожидается, что такие технологии помогут быстрее реагировать на происшествия, повысить эффективность работы служб безопасности и снизить транспортную нагрузку в крупных городах.

    Производство, логистику и финансы объединят в единую цифровую цепочку

    Для бизнеса цифровизация будет охватывать энергетику, промышленность, строительство, транспорт, логистику и агропромышленный комплекс.

    — Для бизнеса особенно важно, что цифровая трансформация рассматривается не отдельно по отраслям. Производство, логистика, финансы и государственные сервисы должны работать как единая цифровая цепочка. Это может существенно сократить транзакционные издержки и ускорить принятие решений, — сказала член ассоциации КАИТИ Асемгуль Жумабекова.

    В топливно-энергетическом комплексе к 2029 году планируется подключить к цифровому мониторингу не менее 70% активов. Это позволит в режиме реального времени отслеживать их состояние и заранее выявлять риски для надежности. Также будет расширена сквозная цифровая прослеживаемость движения энергоресурсов.

    логистика
    Фото: Freepik

    В строительстве цифровой подход будет охватывать весь жизненный цикл объектов — от проектирования до эксплуатации. К 2029 году 100% новых технически сложных объектов планируется сопровождать в едином цифровом контуре.

    В сфере транспорта и логистики цифровизация охватит путь груза от прохождения пунктов пропуска до основных транспортных коридоров и мультимодальных узлов. В числе задач — сокращение времени прохождения грузового автотранспорта через приоритетные пункты пропуска за счет предварительного получения и обработки данных о перевозках.

    В рамках Smart Cargo приоритетные грузовые перевозки будут сопровождаться цифровым паспортом и сквозным трекингом. Это позволит отслеживать груз на всем маршруте и повысить прозрачность логистических процессов.

    Для МСБ сократят административную нагрузку

    Для малого и среднего бизнеса предусмотрена оценка цифровой зрелости предприятий и формирование индивидуальных дорожных карт цифровизации.

    Кроме того, применение диджитал-комплаенса и риск-ориентированного надзора должно сократить число физических проверок субъектов МСБ с низким уровнем риска.

    МСБ предпринимательство поддержка бизнеса
    Фото: Gov.kz

    В налоговой сфере предусмотрен переход к интеллектуальной модели администрирования, при которой значительная часть процессов будет выполняться автоматически без дополнительного участия налогоплательщика. Такой подход направлен на формирование «невидимого» налогового администрирования и сокращение доли ненаблюдаемой экономики.

    Банки подключат к защищенному цифровому обмену

    Отдельный блок плана посвящен финансовому сектору, банкам второго уровня и квазигосударственным компаниям.

    К 2028 году не менее 80% банков второго уровня планируется подключить к цифровой системе защищенного обмена информацией. Такой же показатель установлен для финансовых организаций, предоставляющих продукты физическим лицам и подключенных к Единой цифровой платформе.

    банк
    Фото: Kazinform/ИИ

    В портфельных компаниях АО «ФНБ „Самрук-Қазына“ вклад цифровых и AI-инициатив в рост EBITDA планируется довести до 5% в год. В АО „НИХ „Байтерек“ к 2029 году AI-мониторингом намерены охватить 100% инвестиционных проектов.

    Экспорт IT-услуг хотят увеличить на 50%

    Еще одним направлением станет развитие отечественной IT-индустрии и расширение ее присутствия на внешних рынках. К 2029 году объем экспорта IT-услуг и цифровых решений планируется увеличить не менее чем на 50%.

    Для формирования новой технологической экономики предусмотрено развитие региональных центров компетенций по робототехнике и поддержка отечественных интеграторов, реализующих коммерческие проекты.

    it
    Фото: freepik.com

    Важная роль отводится проекту «Долина ЦОДов». Он ориентирован на привлечение в Казахстан глобальных технологических и облачных партнеров, размещение современных вычислительных мощностей и создание инфраструктуры для масштабного внедрения ИИ.

    Проект должен расширить возможности для обработки и хранения данных внутри страны, запуска новых AI-сервисов и развития отечественной цифровой индустрии.

    Усилится кибербезопасность и контроль за персональными данными

    Цифровая трансформация будет сопровождаться усилением требований к кибербезопасности. План предусматривает повышение защищенности государственных информационных систем, развитие киберкультуры и повышение осведомленности населения о безопасном использовании цифровых сервисов.

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    Фото: ТАСС

    Объекты «цифрового правительства» будут подключаться к сервису «Контроль доступа к персональным данным». Он позволит гражданам более прозрачно контролировать использование их персональной информации.

    Ранее стало известно, что ИИ будет решать какое ведомство должно ответить казахстанцу.

    Казахстан Digital Qazaqstan ИИ Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор