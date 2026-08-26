ИИ будет решать, какое ведомство должно ответить казахстанцу

В Казахстане искусственный интеллект будет использоваться для анализа обращений граждан, поступающих через платформу e-Otinish, а также для ускорения подготовки ответов государственными служащими. Об этом сообщил управляющий директор по искусственному интеллекту АО «Национальные информационные технологии» Алибек Сайланбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в рамках стратегической сессии «Digital Kazakhstan 2029» реализуется ряд проектов по цифровизации государственных услуг и внедрению искусственного интеллекта.

В этом году также была запущена Национальная платформа искусственного интеллекта, которая предоставляет государственным служащим доступ к инструментам на базе ИИ.

— Такие системы, как ChatGPT и Claude, работают в интернете и на зарубежных серверах. Национальная платформа искусственного интеллекта размещена на собственных серверах на территории Казахстана и способна работать даже без подключения к интернету. В ней используются национальные большие языковые модели. Государственные служащие могут применять эти инструменты для проверки различных проектов, — рассказал Алибек Сайланбаев.

По его словам, ежегодно через платформу поступают миллионы обращений граждан. Теперь искусственный интеллект будет применяться и при их обработке.

— Здесь нам также может помочь искусственный интеллект. С помощью сбора и анализа больших данных можно определить, какой государственный орган способен рассмотреть поступившее обращение и кто именно должен подготовить ответ. Кроме того, система сможет определить, с каким законодательством связано обращение, — отметил спикер.

Он также рассказал, что через e-Otinish поступает большое количество повторяющихся, спам-сообщений и обращений, не связанных с конкретной проблемой. Несмотря на то что по закону каждое такое обращение необходимо рассмотреть, искусственный интеллект сможет предварительно определить их характер и помочь государственному служащему подготовить ответ.

— По закону мы должны ответить на каждое обращение. Но в таких случаях искусственный интеллект сможет пометить обращение как спам или необоснованное и предложить предварительный вариант ответа. Это позволит сэкономить время государственного служащего, — пояснил Алибек Сайланбаев.

По его словам, благодаря ИИ скорость обработки обращений потенциально может вырасти в несколько раз. При этом конкретный результат будет зависеть от содержания обращения.

— Если раньше на подготовку письма или ответа требовалось несколько часов, то теперь на это может понадобиться всего несколько минут. То же самое касается e-Otinish. После поступления обращения искусственный интеллект анализирует его содержание, определяет характер проблемы, соответствующие признаки, законодательные нормы и необходимые дальнейшие действия, — сказал спикер.

Он подчеркнул, что конечная цель внедрения технологии заключается не только в ускорении процесса подготовки ответов, но и в повышении их качества.

— Наша конечная цель — помочь государственным служащим давать гражданам качественные ответы, — отметил он.

Алибек Сайланбаев также обратил внимание на проблему, с которой часто сталкиваются граждане: люди не всегда знают, какой именно государственный орган отвечает за решение их вопроса. В результате обращение может попасть не по адресу, а гражданин получает ответ о том, что рассмотрение его проблемы не входит в компетенцию ведомства.

— Искусственный интеллект поможет заявителю выбрать соответствующий государственный орган. Люди часто не знают, какое именно государственное учреждение отвечает за решение той или иной проблемы. В этом году мы запустим ассистента, который будет помогать определять компетентный государственный орган. Это позволит сократить количество необоснованных ответов. Если вопрос сразу поступит в ответственное ведомство, качество ответа также повысится, — сказал спикер.

Напомним, искусственный интеллект также будет способствовать формированию единого профиля гражданина.