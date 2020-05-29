Как изменится Иле-Алатауский парк после передачи части его земель в частные руки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии природных ресурсов представило мастер-план развития экологического туризма в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В министерство отметили, что развитие экологического туризма в национальных природных парках республики осуществляется в рамках госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы.

«Был изучен международный опыт ряда стран (США, Андорры, Австралии и др.), где определены основные принципы развития экологического туризма. В зарубежных странах применяется комплексный подход с обеспечением сохранности значимых природных объектов. Мастер-план разработан на основе международного опыта. В основу мастер-плана развития экотуризма в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке заложена американская модель работы нацпарков, имеющая столетнюю историю своего развития и успешного функционирования», - отметили в министерстве.

На сегодня в национальных парках Казахстана отмечается острая необходимость в оборудованных туристских тропах, кемпингах, современных санитарных кабинках и другой инфраструктуры.

В рамках реализации указанного мастер-плана в Иле-Алатауском парке предусматривается развитие и обустройство маршрутов и троп, создание современных визит-центров, медицинских пунктов, глэмпингов, кемпингов, этноаулов и т.д.

Контроль за всеми вышеназванными работами будет осуществлять национальный парк. Строительство же туристских объектов будет обсуждаться на заседании координационного совета при национальном парке.

«На первом этапе планируется построить современный визит-центр в ущелье Аюсай, где посетители смогут получить необходимую информацию о национальном парке и выбрать для себя оптимальный вид отдыха. Для обеспечения комфортного пребывания посетителей на территории национального парка предусмотрено создание объектов социального характера, в том числе благоустройство горных троп, смотровых площадок, мостов и обустройство парковочных мест», - сообщили в Минэкологии.

Инвестору предоставлены в аренду земельные участки в пределах границ Больше-Алматинского, Мало-Алматинского, Каменского, Талгарского, Кокбастауского и Тургенского лесничеств Иле-Алатауского государственного национального природного парка общей площадью 35 гектаров.

Поэтапно инвестором планируется построить 10 современных визит-центров, обустроить более 155 км пеших маршрутов и многое другое. Проект позволит создавать новые рабочие места в смежных отраслях, обеспечит развитие предпринимательства и рост высококвалифированных кадров в сфере туризма.

«Все работы будут осуществляться инвестором без нанесения вреда окружающей среде, а возводимые конструкции будут разработаны из современных экологических материалов. Также разрабатываются аналогичные мастер-планы развития экотуризма по остальным государственным национальным природным паркам», - добавили в министерстве.

Стоит отметить, что национальный парк по-прежнему будет доступным местом посещения для любого казахстанца. Туристический центр и тропы будут бесплатными, пребывание на территории парка будет более комфортным, безопасным и будет отвечать всем современным требованиям.

Отметим, что часть земель Иле-Алатауского национального парка перешла в долгосрочное пользование частной компании. Решением тендерной комиссии победителем тендера по лоту №1 объявлен единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К».