Как изменился рынок жилья в Казахстане в июле

В июле 2026 года зарегистрировано 37 158 сделок купли-продажи жилья. По сравнению с июнем 2026 года, когда было зарегистрировано 39 053 сделки, показатель снизился на 4,9%, передает Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Наибольшее количество сделок пришлось на города Алматы (7 263, или 19,5%) и Астана (6 999, или 18,8%), а также Карагандинскую область (2 688, или 7,2%). Наименьший показатель зафиксирован в области Ұлытау, где зарегистрирована 311 сделка, или 0,8% от общего числа.

По сравнению с июнем 2026 года наибольший рост в июле отмечен в городе Шымкент (14,2%), Западно-Казахстанской (14%) и Жамбылской (11,5%) областях. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Мангистауской (-33,7%), Карагандинской (-28,7%) и Туркестанской (-22,4%) областях.

Количество сделок с квартирами в многоквартирных домах по сравнению с июнем 2026 года сократилось на 2,9%, или 857 сделок. Всего в июле зарегистрировано 28 575 сделок с квартирами, что составляет 76,9% от общего числа. Основная доля продаж пришлась на города Астана (24%) и Алматы (23,4%), а также Карагандинскую область (7,8%). Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры: в июле по ним зарегистрировано 11 056 сделок.

В июле 2026 года количество сделок с индивидуальными домами снизилось на 10,8%, или 1 038 сделок, по сравнению с предыдущим месяцем. Всего за месяц зарегистрировано 8 583 сделки. Наибольший рост отмечен в Жамбылской области (9,9%), области Жетісу (7,3%) и городе Шымкент (5,3%). Наиболее значительное снижение зафиксировано в Мангистауской области (-49%), области Ұлытау (-47%) и Карагандинской области (-32,9%).

По сравнению с июлем 2025 года количество сделок купли-продажи жилья снизилось на 6,5%, с 39 742 до 37 158. Наибольший рост отмечен в области Ұлытау (+25,9%), а наиболее существенное снижение наблюдалось в Кызылординской области (-21,4%).

В январе–июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество сделок сократилось на 2,6%.

О том, как изменились цены на жилье за год в Казахстане, можете прочитать по ссылке.