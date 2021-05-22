Как изменился парк вдоль набережной реки Есиль
В парке заменили более 20 тысяч квадратных метров брусчатого покрытия. На месте фонтанного комплекса, который был в аварийном состоянии, появился более современный с технологией парового эффекта.
В 2021 году Фонд Первого Президента установил в Парке новую детскую площадку, work out комплекс. Этим летом здесь появится баскетбольное поле и уличная сцена для мероприятий на свежем воздухе.
Напомним, в 2020 году акиматом Нур-Султана было благоустроено свыше 76 гектаров. Это 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Тогда у четверти населения столицы в шаговой доступности появились места для занятия спортом и прогулок. В текущем году охват населения дворовыми и общественными пространствами превысит более половины населения города.
При благоустройстве дворовых территорий особое внимание уделяется и озеленению. В текущем году в городе планируется высадить свыше 1 млн зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д.), в том числе в «зелёном поясе» столицы.
Столица развивается в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».