Как изменился парк вдоль набережной реки Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году парк вдоль набережной реки Есиль подлежал реконструкции. На всём левобережье по площади он занимает второе место после Ботанического сада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В парке заменили более 20 тысяч квадратных метров брусчатого покрытия. На месте фонтанного комплекса, который был в аварийном состоянии, появился более современный с технологией парового эффекта.

В 2021 году Фонд Первого Президента установил в Парке новую детскую площадку, work out комплекс. Этим летом здесь появится баскетбольное поле и уличная сцена для мероприятий на свежем воздухе.

Напомним, в 2020 году акиматом Нур-Султана было благоустроено свыше 76 гектаров. Это 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Тогда у четверти населения столицы в шаговой доступности появились места для занятия спортом и прогулок. В текущем году охват населения дворовыми и общественными пространствами превысит более половины населения города.

При благоустройстве дворовых территорий особое внимание уделяется и озеленению. В текущем году в городе планируется высадить свыше 1 млн зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д.), в том числе в «зелёном поясе» столицы.

Столица развивается в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».



