Как изменился индекс деловой активности в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как сообщает директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов, по результатам полученных оценок, индекс деловой активности в мае увеличился на 0,6, составив 51,1 (в апреле – 50,5), передает МИА «Казинформ».

На это повлияло повышение показателя в секторе услуг до 52,3 (в апреле – 50,7). В то же время показатели в промышленности и строительстве снизились до 49,6 и 47,5 соответственно (в апреле – 50,4 и 48,0).

В разрезе регионов в мае отмечено улучшение деловой активности в 9 регионах, ухудшение – в 8 областях. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Акмолинской (57,6) и Карагандинской (56,6) областях, низкий – в Восточно-Казахстанской области (43,9).

В мае 2021 года респонденты отмечают улучшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 4,3 (в апреле – 3,7). Предприятия положительно оценили спрос на продукцию/услуги, доступ к коммуникациям и финансам/кредитам, отрицательные оценки получили налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса.

Снизился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: их оценка составила 17,2 (в апреле – 20,1). В результате индекс бизнес-климата по экономике незначительно ухудшился, составив 10,7 (в апреле – 11,8).

В мае 2021 года в опросе приняли участие 459 предприятий: в строительстве – 67, промышленности – 173, услугах – 219.

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