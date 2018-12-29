Как изменился Алматы в 2018 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уходящий год принес жителям Алматы немало изменений городского ландшафта. Агентство «Казинформ» собрало подборку уникальных объектов и новшеств введенные для удобства алматинцев.

Обновленные улицы и площади



За прошедшие пару лет многие улицы в Алматы изменились до неузнаваемости. Приоритет властями отдавался созданию пешеходных зон по проекту датского архитектора Яна Гейла. Не стал исключением и 2018 год, по планам акимата реконструкция в этом году должна была затронуть 8 основных и 9 перекрестных улиц. За год городские власти смогли реконструировать проспект Абая (от проспекта Достык до реки Есентай), набережную реки Есентай (от проспекта Абая до улицы Толе би), площадь перед Дворцом Республики. Помимо этого, новый европейский облик обрели проспект Назарбаева и улица Абылай хана. Вместе с тем, в рамках проводимой модернизации городских пространств были реконструированы площади перед ж/д вокзалами Алматы-1 и Алматы-2.





Новые арт-объекты и инсталляции



Этим летом самые жаркие дискуссии вызвала гигантская Белка, установленная у выставочного комплекса «Атакент». Если поначалу инсталляция вызывала у горожан противоречивые чувства, то сейчас ее смело можно назвать одним из символов города, про который написали ведущие мировые СМИ. Зимой рядом с Белкой был запущен бесплатный ледовый каток, и место стало настоящим центром притяжения отдыхающих горожан. Позабавили горожан, и гигантские улитки, появившиеся на крышах подземных переходов. Они символизируют важность защиты окружающей среды. Всего на новые арт-объекты в городе, которых должно быть более 60, было потрачено почти 190 миллионов тенге.





Среди новых достопримечательностей города: скульптура культовому музыканту Виктору Цою, и шутливая инсталляция, изображающая космонавта Юрия Гагарина сидящего на скамейке. Рядом с Гагариным уже успел сфотографироваться аким Алматы Бауыржан Байбек.

Первая в стране линия BRT



Осенью по улице Тимирязева запустили первую в истории города и всей страны выделенную линию для скоростного автобусного сообщения (BRT). Отныне ездить по этой улице на общественном транспорте стало быстрее и комфортнее, чем на машине. На остановках были установлены электронные табло, показывающие график движения общественного транспорта. Акимат Алматы планирует и дальше проводить в городе транспортную реформу, через развитие сети выделенных полос для общественного транспорта, закупку новых автобусов. К слову, в Алматы вернулись автобусы-гармошки. Они вышли как на маршрут, проходящий по линии BRT и улице Толе би.





Односторонние улицы

Настоящим сюрпризом стала для горожан новость, что сразу 8 улиц в «золотом» квадрате Алматы станут односторонними. Летом движение изменилось по улицам Гоголя, Шарипова, Муратбаева, Кабанбай батыра, Карасай батыра, Жамбыла, Богенбай батыра и Макатаева. В акимате выразили надежду, что это позволит сократить нагрузку на основные магистральные улицы города.

Красивые подземки



В этом году акимат Алматы «взялся» за подземные переходы. Во всех 8 районах города было отремонтировано 48 таких подземок. С переходов убрали различные киоски и донерные, установили видеонаблюдение. Своеобразным ноу-хау стало то, что теперь в переходах звучит классическая музыка, а на стенах некоторых можно заметить настоящие произведения искусства.

В целом, 2018 год принес городу немало изменений, не оставив равнодушными никого из горожан.

















