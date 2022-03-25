Как изменилось отношение к педагогам в Казахстане за последние несколько лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уровень образованности нации напрямую зависит от уровня подготовленности учителей. Для того, чтобы в эту профессию приходили не случайные люди, нужны меры по усилению требований к педагогам, но и, вместе с тем, необходимо, чтобы престиж учителя повышался. Впрочем, такая работа в Казахстане ведется непрерывно вот уже несколько лет. О том, как изменилось отношение к педагогам за последние годы в нашей стране, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Учитель – это профессия, в которую идут по призванию, по зову сердца. Она не только требует большой отдачи и душевных сил, но и умение быть постоянно в тренде новых знаний. Поэтому, как отмечал Президент в своем прошлогоднем Послании, системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги.

Впрочем, об этом Глава государства говорит, начиная с 2019 года. Тогда он поручил, прежде всего, повысить уровень заработной платы педагогам в два раза в течение четырех лет для того, чтобы работать учителем вновь стало престижно. На тот момент уровень зарплат педагогов составлял всего 65% от средней по экономике.

Как изменилась зарплата педагогов за три года

С 2020 года зарплата учителям повышается ежегодно на 25%. Последнее повышение было в январе 2022 года. Кроме того, в 2020 году размер стипендии будущих учителей был повышен с 26 тысячи до 42 тысяч тенге, а в 2021 году до 50 400 тенге.

«Повышение оплаты труда учителей является серьезным вложением в будущее страны. С января этого года, как поручал Президент Касым-Жомарт Токаев, все педагоги получат очередную повышенную заработную плату. Кроме того, вместе с зарплатой увеличатся и доплаты, которые получают учителя. Это надбавки за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество», — сообщила первый вице-министр Шолпан Каринова.

С увеличением выплат, повысились и требования к учителям. Ведь тренды в последнее время меняются очень быстро и порой сложно успеть быть впереди своих учеников. Как отмечал Президент, учителя – это те люди, которые делятся именно новыми знаниями. Поэтому они должны быть всегда в курсе последних тенденций. Так, Глава государства инициировал изменение частоты повышения квалификации учителей на раз в три года. Ранее оно проходило раз в пять лет.

А для того, чтобы в эту профессию приходили не случайные люди ради престижной зарплаты, в системе образования был введен специальный экзамен по решению педагогической ситуации для претендентов, выбравших профессию педагога, с целью определения его склонности к этой профессии. Экзамен выявляет умение контактировать с детьми, уровень проявления гуманизма, терпения, справедливости, неравнодушия, в том числе по отношению к детям с особыми образовательными потребностями.

Требования для поступления на педагогическую профессию изменились

В Казахстане с 2020 года усилены требования для поступления в педагогические вузы. В 2020 году пороговый балл для зачисления в высшие учебные заведения по педагогическому направлению был повышен до 70 баллов, а в 2021 году - до 75 баллов. В 2018 году проходной была равен всего 50-ти баллам. Учителей было мало из-за неконкурентной зарплаты. Из-за этого часто в профессию приходили выпускники с низким уровнем знаний, лишь бы поступить куда-нибудь. Проблема нехватки учителей остается актуальной и сегодня, однако сейчас делается акцент на привлечение именно квалифицированных кадров. В данный момент Министерство образования и науки РК прорабатывает вопрос повышения порогового балла на педагогические науки и по сокращенной форме обучения до 35 баллов.

Вернуть былой престиж профессии

В том же 2019 году Касым-Жомарт Токаев инициировал создание нового закона, который был призван решить насущные проблемы учителей - утвердить систему повышения выплат учителям, защитить их права и вернуть былой престиж профессии.

Новый закон «О статусе педагога» был принят 13 февраля 2020 года. Он упорядочил систему материальных стимулов для учителей, а также включил в себя комплекс мер поддержки по сокращению нагрузки учителям и гарантии по защите прав и достоинства педагогов.

Это были и доплаты за классное руководство и проверку тетрадей в двойном размере, увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней, доплаты за степень магистра и другие степени, нормы по сокращению нагрузки на педагога, установлению запрета на увеличение несвойственных функций и чрезмерной отчетности, а также меры по ограждению учителей от необоснованных проверок.

Что еще делается для повышения уровня будущих педагогов

Для повышения уровня педагогов вузы ведут работу по обновлению педагогических программ. Сейчас содержание учебных дисциплин направлено на обучение будущих учителей особенностям организации учебного процесса в соответствии с обновленным содержанием среднего образования.

«Для повышения качества подготовки педагогических кадров вузами активно привлекаются ППС-практики. Также, продолжается работа по укреплению партнерских отношений с детскими садами, школами, колледжами, а также с Управлениями образования. Это, прежде всего, организация педагогической практики, проведение предметных олимпиад с целью привлечения талантливой молодежи», - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Выпускники педагогических направлений теперь обязаны подтверждать свою квалификацию

Для оценивания результатов обучения и овладения необходимыми компетенциями будущих педагогов начат процесс внедрения Национальной системы подтверждения квалификации выпускников педагогических направлений. Так, в 2021 году в пилотном режиме было организовано Национальное квалификационное тестирование обучающихся выпускных курсов по педагогическим направлениям на базе региональных филиалов U-study.

Выпуск по педагогическим направлениям в 2021 году составил более 46 тыс обучающихся. Из них 70% приняли участие в тестировании.

Принятые меры уже показывают свои результаты. Так в 2020 году по педагогическим направлениям в конкурсе на присуждение образовательного гранта участвовали 14 446 человека, всего было присуждено 7 936 грантов, из них 1273 грантов – обладателям «Алтын белгі». А в 2021 году уже участвовало 20 067 человек, всего было присуждено 9 847 грантов, из них 1 569 – обладателям «Алтын белгі», что больше показателя прошлого года в 1,2 раза.

При этом, среди тех, кому присуждены образовательные гранты по педагогическим направлениям подготовки 4 победителя олимпиад, 13 победителей конкурса научных проектов, 199 (2,3 %) победителей спортивных соревнований.

Рабига Нурбай