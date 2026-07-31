Как изменились цены на продукты за неделю в Казахстане — обзор

По состоянию на 29 июля 2026 года в Казахстане за отчетную неделю снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает агентство Kazinform на ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Наиболее заметно подешевел картофель — на 2,8%. Цены на помидоры снизились на 2,4%, яблоки — на 1,9%, огурцы — на 1,2%.

Также отмечено снижение цен на морковь, сметану и черный чай — на 0,2%, а на мясо кур, твердый и полутвердый сыр, а также кефир жирностью 2-3% — на 0,1%.

При этом стоимость муки, пшеничного хлеба из муки первого сорта, конины, говядины на кости и молока жирностью от 2,2% до 6% за неделю не изменилась.

В региональном разрезе снижение общего уровня цен на социально значимые продовольственные товары зафиксировано в Павлодаре — на 0,4%, Алматы, Шымкенте и Актау — на 0,2%, Конаеве и Костанае — на 0,1%.

В Астане, Актобе, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Кызылорде, Таразе и Туркестане цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по республике составила 495 тенге за килограмм. Самая низкая стоимость отмечена в Таразе — 339 тенге за килограмм.

Средняя цена на картофель по стране составила 275 тенге за килограмм. Наиболее доступным он оказался в Туркестане, где килограмм стоит 219 тенге.

Средняя стоимость десятка яиц первой категории по Казахстану составила 567 тенге. Самые низкие цены зарегистрированы в Уральске — 475 тенге и Кызылорде — 477 тенге за десяток.

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