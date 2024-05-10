12:06, 10 Май 2024 | GMT +6
Как изменились цены на продукты в пострадавших от паводков регионах Казахстана
По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, паводки почти никак не повлияли на стоимость продуктов питания в регионах, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге в стенах Правительства журналисты поинтересовались у министра, отслеживает ли ведомство изменение цен на продовольствие в регионах, пострадавших от паводков.
— На 0,3-0,5% в среднем повысились. На продукты питания, можно сказать, паводки почти не повлияли, — ответил Айдарбек Сапаров.
Напомним, что с начала 2024 года рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары (далее — СЗПТ) замедлился в 8,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,3%.