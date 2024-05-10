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    12:06, 10 Май 2024 | GMT +6

    Как изменились цены на продукты в пострадавших от паводков регионах Казахстана

    Продукты из стабфонда будут поставлять в подтапливаемые села СКО
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, паводки почти никак не повлияли на стоимость продуктов питания в регионах, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    На брифинге в стенах Правительства журналисты поинтересовались у министра, отслеживает ли ведомство изменение цен на продовольствие в регионах, пострадавших от паводков.

    — На 0,3-0,5% в среднем повысились. На продукты питания, можно сказать, паводки почти не повлияли, — ответил Айдарбек Сапаров. 

    Напомним, что с начала 2024 года рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары (далее — СЗПТ) замедлился в 8,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,3%.

    Теги:
    Регионы Казахстана Цены и тарифы Продукты Паводки в Казахстане Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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