Рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары в РК замедлился в 8,6 раз

С начала 2024 года рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары (далее – СЗПТ) замедлился в 8,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,3%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минторговли РК.

Это было обеспечено, в том числе за счет эффективной реализации контрольных инструментов сдерживания роста цен на СЗПТ.



Так, с начала года территориальными подразделениями Министерства возбуждено 1011 административных производств, в рамках которых за превышение торговой надбавки вынесено 804 административных постановлений, взыскано 65 штрафов (устранено 109 непродуктивных посредников).

Усилен состав региональных комиссий путем включения в него представителей фискальных и силовых органов(АЗРК, АФМ и КГД МФ).

В рамках деятельности региональных комиссии по расследованию посреднических схем проведено 444 заседания, выявлено 732 рисков превышения торговой надбавки и наличия непродуктивных посредников.

Совместно с КГД МФ реализуется пилотный проект по анализу электронных счетов-фактур товаров, входящих в перечень СЗПТ.

С начала года проведен анализ 2554 цепочек поставок товаров, выявлено 874 риска нарушении налогового, антимонопольного и др. законодательства.

Высокий показатель принимаемых контрольных мер отмечается в городах Шымкент, Алматы, Астана, Павлодарской и Акмолинской областях.

В соответствии со статьей 9 Закона «О регулировании торговой деятельности», цены на товары определяются субъектами торговли самостоятельно, за исключением СЗПТ, включающих в себя 19 наименований.

Стоит отметить, что на СЗПТ размер предельной торговой надбавки не должен превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

В случае несоблюдения субъектами внутренней торговли требований законодательства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения за первичное правонарушение и штрафа в размере от 10 до 300 МРП за повторное правонарушение.