Как изменились цены казахстанских производителей промышленности в марте 2026 года

По данным Бюро национальной статистики РК, в отдельных отраслях и регионах страны наблюдаются как значительные повышения, так и снижение цен. В среднем по республике цены производителей промышленной продукции в марте увеличились на 1,3% по сравнению с февралем 2026 года. С начала года, относительно декабря 2025-го, рост составил 4%, а в годовом выражении (март 2026 к марту 2025) промышленная инфляция достигла 7,5%. За последние пять лет цены производителей выросли почти в два раза — на 88,9%.

Анализ по рынкам сбыта выявил резкий контраст: продукция для внутреннего рынка подорожала за год на 14,8%, экспорт в страны СНГ вырос всего на 0,4%, а экспорт в страны вне СНГ показал снижение — минус 5,1%.

Различные сектора промышленности демонстрируют разнонаправленную динамику цен:

Обрабатывающая промышленность стала лидером роста — +18,0% в годовом измерении. Особенно выделяется металлургия, где цены выросли на 33,1%, а производство готовых металлических изделий прибавило 2,4%. Горнодобывающая промышленность за год снизила цены на 3,4%, несмотря на рост в марте на 2,1%. Основное снижение связано с падением цен на нефть и газ на 11,9%, при этом добыча металлических руд выросла на 18,8%, а добыча угля — на 4,1%. Энергоснабжение и водоснабжение показали рост цен: электроэнергия и газ подорожали на 9,2%, водоснабжение и сбор отходов — на 5,2%.

Темпы изменения цен производителей существенно различаются по регионам:

Наибольший рост отмечен в Акмолинской (+48,7%) и Восточно-Казахстанской области (+35,1%). Также заметное увеличение цен зафиксировано в Абайской (+24,3%) и Карагандинской области (+20,7%);

Снижение цен наблюдалось в нефтедобывающих регионах: Атырауская область (-9,4%), Западно-Казахстанская область (-9,1%) и Мангистауская область (-5,3%). В Кызылординской области цены снизились на 1,8%;

В мегаполисах рост цен был умеренным: Шымкент — +9,2%, Алматы — +7,9%, Астана — +5,6%.

Энергоносители и топливо:

Сырая нефть — 97 259 тенге за тонну (максимальная цена в Кызылординской области — 110 976 тенге);

Каменный уголь — 10 380 тенге за тонну;

Бензин — 199 987 тенге за тонну;

Дизельное топливо — 253 117 тенге за тонну;

Сжиженный пропан и бутан — 74 810 тенге за тонну.

Продовольственные товары:

Говядина — 2,92 млн тенге за тонну, конина — 2,76 млн тенге, свинина — 1,59 млн тенге, курятина — 1,15 млн тенге;

Сливочное масло — 3,63 млн тенге за тонну (выше среднего в Костанайской области — 4,29 млн, ниже в Жамбылской — 3,3 млн);

Твердые сыры — 3,1 млн тенге за тонну;

Сахар — 331 027 тенге за тонну, пшеничная мука — 170 539 тенге за тонну (максимальная цена в Шымкенте — 198 451 тенге, минимальная в Туркестанской области — 136 867 тенге), рис — 250 146 тенге за тонну.

Строительные материалы и сырье:

Портландцемент — 30 559 тенге за тонну;

Керамический кирпич — 39 755 тенге за кубометр (дороже в Акмолинской области — 47 157 тенге, дешевле в Кызылординской — 22 358 тенге);

Товарный бетон — 11 036 тенге за тонну (максимальная цена в Атырау — 28 732 тенге).

В результате март 2026 года в промышленности Казахстана характеризуется общим ростом цен производителей при заметных различиях по отраслям и регионам. Эти данные отражают как тенденции внутреннего рынка, так и особенности экспортной конъюнктуры, подчеркивая разнонаправленное развитие сектора и влияние сырьевых рынков на промышленное производство.

Ранее в Бюро национальной статистики опубликовали данные по ценам в строительстве.