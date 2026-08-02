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    Как изменились тренды в мире эмодзи

    Несмотря на то что эмодзи 😂 («Лицо со слезами радости») долгое время считался самым узнаваемым символом цифрового общения, актуальная аналитика показывает, что предпочтения пользователей продолжают меняться, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как изменились тренды в мире эмодзи
    Фото: Kazinform/ИИ

    По данным специализированного ресурса Emojipedia, который отслеживает использование и развитие эмодзи и является членом консорциума Unicode, в числе наиболее востребованных символов сегодня находятся ❤️ («Красное сердце»), ✅ («Галочка»), ✨ («Искры»), 😭 («Громко плачущее лицо»), 🔥 («Огонь»), 👀 («Глаза») и 🥹 («Лицо со сдерживаемыми слезами»). В список популярных также входят 💀 («Череп») и 😂 («Лицо со слезами радости»), однако последний уже не занимает столь безусловно доминирующее положение, как в предыдущие годы. 

    Стоит отметить, что особенно заметно меняется цифровой сленг среди представителей поколения Z. В молодежной интернет-культуре эмодзи 💀 все чаще используется в значении «умер от смеха», а 😭 нередко выражает не печаль, а сильный смех, иронию или эмоциональную реакцию. Эта тенденция неоднократно фиксировалась в аналитических публикациях Emojipedia.

    Одновременно продолжается развитие самого стандарта Unicode. По состоянию на сегодняшний день стандарт Emoji 17.0 включает 3 953 рекомендованных эмодзи, а разработчики уже работают над следующим обновлением — Emoji 18.0. 

    В предварительный список кандидатов вошли девять новых концептов, включая эмодзи соленого огурца, маяка, метеора, ластика и новые варианты жестов «большой палец». Окончательный перечень будет утвержден консорциумом Unicode после завершения процедуры рассмотрения.

    эмодзи
    Фото: Kazinform/ИИ

    Ко Всемирному дню эмодзи, который ежегодно отмечается 17 июля, Emojipedia также представила рейтинг наиболее популярных новых эмодзи в 2026 году. По данным сервиса, первое место занял «Искаженное лицо», второе — «Косатка», третье — «Облако драки». Рейтинг основан на статистике посещаемости Emojipedia и данных собственного Emojitracker, поэтому отражает интерес пользователей к новым символам, а не общий мировой уровень их использования.

    При этом отмечается, что на сегодняшний день Unicode не публиковал нового глобального рейтинга самых используемых эмодзи, который заменил бы ранее обнародованные данные о частоте их использования. Поэтому современные публикации о цифровых трендах опираются прежде всего на аналитику специализированных сервисов и исследования отдельных платформ, а не на единый мировой рейтинг.

    Ранее Kazinform публиковал гайд по молодежному сленгу. 

    Общество Молодежь Социальные сети
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор