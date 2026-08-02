Как изменились тренды в мире эмодзи

Несмотря на то что эмодзи 😂 («Лицо со слезами радости») долгое время считался самым узнаваемым символом цифрового общения, актуальная аналитика показывает, что предпочтения пользователей продолжают меняться, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным специализированного ресурса Emojipedia, который отслеживает использование и развитие эмодзи и является членом консорциума Unicode, в числе наиболее востребованных символов сегодня находятся ❤️ («Красное сердце»), ✅ («Галочка»), ✨ («Искры»), 😭 («Громко плачущее лицо»), 🔥 («Огонь»), 👀 («Глаза») и 🥹 («Лицо со сдерживаемыми слезами»). В список популярных также входят 💀 («Череп») и 😂 («Лицо со слезами радости»), однако последний уже не занимает столь безусловно доминирующее положение, как в предыдущие годы.

Стоит отметить, что особенно заметно меняется цифровой сленг среди представителей поколения Z. В молодежной интернет-культуре эмодзи 💀 все чаще используется в значении «умер от смеха», а 😭 нередко выражает не печаль, а сильный смех, иронию или эмоциональную реакцию. Эта тенденция неоднократно фиксировалась в аналитических публикациях Emojipedia.

Одновременно продолжается развитие самого стандарта Unicode. По состоянию на сегодняшний день стандарт Emoji 17.0 включает 3 953 рекомендованных эмодзи, а разработчики уже работают над следующим обновлением — Emoji 18.0.

В предварительный список кандидатов вошли девять новых концептов, включая эмодзи соленого огурца, маяка, метеора, ластика и новые варианты жестов «большой палец». Окончательный перечень будет утвержден консорциумом Unicode после завершения процедуры рассмотрения.

Фото: Kazinform/ИИ

Ко Всемирному дню эмодзи, который ежегодно отмечается 17 июля, Emojipedia также представила рейтинг наиболее популярных новых эмодзи в 2026 году. По данным сервиса, первое место занял «Искаженное лицо», второе — «Косатка», третье — «Облако драки». Рейтинг основан на статистике посещаемости Emojipedia и данных собственного Emojitracker, поэтому отражает интерес пользователей к новым символам, а не общий мировой уровень их использования.

При этом отмечается, что на сегодняшний день Unicode не публиковал нового глобального рейтинга самых используемых эмодзи, который заменил бы ранее обнародованные данные о частоте их использования. Поэтому современные публикации о цифровых трендах опираются прежде всего на аналитику специализированных сервисов и исследования отдельных платформ, а не на единый мировой рейтинг.

Ранее Kazinform публиковал гайд по молодежному сленгу.