Гайд по молодежному сленгу: 40 слов, которые стоит знать

Язык молодежи меняется со скоростью интернет-соединения. Новые выражения рождаются в TikTok, мемах, компьютерных играх и на стриминговых платформах. Одни слова исчезают через месяц, другие — прочно закрепляются в повседневной речи.

Чтобы не чувствовать себя иностранцем в разговоре с подростками, корреспондент агентства Kazinform подготовил подробный словарь актуального сленга.

Как молодежь оценивает мир и выражает эмоции

Современный сленг невероятно эмпатичен и точен в описании внутренних состояний.

Кринж — острое чувство неловкости, стыда или смущения за чужие (или свои) действия.

Имба (от англ. imbalance) — что-то потрясающее, очень крутое или практически идеальное, не имеющее конкурентов.

Вайб — атмосфера, общее настроение или энергетика, которую излучает место, человек или событие.

Рил (от англ. real) — «реально», «действительно». Используется как подтверждение правдивости слов.

Жиза — жизненная ситуация, знакомая многим не понаслышке.

База — очевидная истина, здравая мысль, с которой невозможно поспорить.

Рофл (от англ. ROFL) — шутка, юмор, ирония или громкий смех над ситуацией.

Тильт — состояние эмоционального упадка, апатии или злости после серии неудач.

ФОМО (от англ. FOMO) — синдром упущенной выгоды; навязчивый страх пропустить интересное событие или тренд.

Айсик (от англ. ick) — мгновенное чувство отторжения или потеря симпатии к человеку из-за какой-то его глупой привычки или жеста.

Типажи, ярлыки и социальные роли

Вот главные типажи сегодняшнего дня:

Сигма — независимый, успешный и уверенный в себе одиночка, который игнорирует общественные рамки.

Делулу (от англ. delusional) — неисправимый фантазер; человек, который живет в иллюзиях и строит нереалистичные планы.

Скуф — ироничный ярлык для мужчины средних лет, который запустил себя, имеет консервативные взгляды и предпочитает диван активной жизни.

Альтушка — девушка, подчеркнуто выделяющаяся из толпы за счет неформального стиля (в одежде, макияже, музыке).

Нормис — обычный человек, который не следит за трендами и далек от интернет-субкультур.

NPC (от англ. non-player character) — безынициативный человек, который мыслит шаблонами и действует как фоновый персонаж в видеоигре.

Пикми (от англ. pick me) — девушка, которая пытается казаться «не такой, как все остальные женщины», чтобы заслужить одобрение мужчин.

Мейн-карактер (от англ. main character) — человек, который ведет себя так, будто весь мир крутится вокруг него, а сам он — главный герой фильма.

Абьюзер — человек, склонный к психологическому, физическому или финансовому насилию в отношениях.

Токсик — человек, который постоянно ноет, критикует других и отравляет атмосферу вокруг себя.

Любовь, дружба и манипуляции

Отношения молодых людей обросли терминологией, заимствованной из психологии и западного фандома.

Краш — объект сильной, но часто безответной или тайной влюбленности.

Шипперить — представлять в качестве романтической пары реальных людей или персонажей книг/сериалов, искренне желая им союза.

Шип — идеальная романтическая пара в глазах фанатов.

Гостинг — резкое исчезновение из жизни собеседника (игнорирование звонков и сообщений) без объяснения причин.

Газлайтинг — форма психологического насилия, при которой манипулятор заставляет жертву сомневаться в собственной адекватности и памяти.

Софт-лонч — «мягкий запуск» отношений в соцсетях: публикация фото, намекающих на партнера (его рука, силуэт), без раскрытия его личности.

Ред флаг (Red Flag) — «красный флаг», опасный симптом в поведении партнера, сигнализирующий о том, что от него нужно бежать.

Грин флаг (Green Flag) — «зеленый флаг», признак здорового поведения человека, вызывающий доверие и спокойствие.

Действия и интернет-процессы

Эти глаголы и существительные описывают то, как подростки взаимодействуют с контентом и друг с другом.

Аура — условные «очки крутости» и авторитета человека в глазах окружающих.

Слей (от англ. slay) — выглядеть безупречно, сделать что-то невероятно круто, буквально «убить наповал» своим успехом.

Флексить — хвастаться внешним видом, дорогой одеждой или финансовыми успехами.

Пруф — неопровержимое доказательство или ссылка на первоисточник.

Лут — добыча, ценные вещи или полезные находки (термин пришел из видеоигр).

Скам — интернет-мошенничество, обман или развод на деньги.

Форсить — активно навязывать, продвигать или популяризировать какую-то тему, мем или новость.

Хайп — агрессивный пиар, искусственно созданный ажиотаж вокруг темы или персоны.

Гоу — призыв к действию («погнали», «давай сделаем это»).

Прайм-эра (или просто Прайм, от англ. prime — лучший, золотой) — пик формы, самый успешный, продуктивный и яркий период в жизни человека, его карьере или стиле.

Канселить (культура отмены) — публичный бойкот известного человека или бренда за неподобающие слова или поступки.

POV (от англ. point of view) — точка зрения; формат контента, снятого «глазами главного героя».

Фото: Kazinform/ИИ

Что уходит в прошлое?

Язык — живой организм, и то, что казалось ультрамодным еще пару лет назад, сегодня выдает в вас «бумера» (представителя старшего поколения).

Слова, которые стремительно выходят из моды:

Изи (легко)

Кек и лол (смех)

Агриться (злиться)

Сорян (извини)

Топчик (отлично)

Зашквар (позор)

Ор (смех)

Ламповый (уютный)

Чиллить (отдыхать)

Почему это важно знать?

Современный сленг — это не просто «испорченный язык». Это адаптивный код, построенный на англицизмах, мемах и игровых терминах. Он помогает экономить время: одно емкое понятие заменяет целое предложение.

Понимание этих выражений помогает эффективнее общаться с младшим поколением, а также лучше ориентироваться в современном бизнесе, маркетинге и медиапространстве, которые первыми перенимают тренды зумеров.

Ранее сообщалось, что зумерам становится сложнее находить друзей и строить отношения.

Напомним, что согласно исследованиям, поколение Z все чаще выбирает играть в видеоигры онлайн, общаясь при этом с другими игроками, тогда как представители поколения X предпочитают одиночные игры.