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    Гайд по молодежному сленгу: 40 слов, которые стоит знать

    Язык молодежи меняется со скоростью интернет-соединения. Новые выражения рождаются в TikTok, мемах, компьютерных играх и на стриминговых платформах. Одни слова исчезают через месяц, другие — прочно закрепляются в повседневной речи.

    Гайд по молодежному сленгу: 40 слов, которые стоит знать
    Фото: Kazinform/ИИ

    Чтобы не чувствовать себя иностранцем в разговоре с подростками, корреспондент агентства Kazinform подготовил подробный словарь актуального сленга.

    Как молодежь оценивает мир и выражает эмоции

    Современный сленг невероятно эмпатичен и точен в описании внутренних состояний.

    • Кринж — острое чувство неловкости, стыда или смущения за чужие (или свои) действия.
    • Имба (от англ. imbalance) — что-то потрясающее, очень крутое или практически идеальное, не имеющее конкурентов.
    • Вайб — атмосфера, общее настроение или энергетика, которую излучает место, человек или событие.
    • Рил (от англ. real) — «реально», «действительно». Используется как подтверждение правдивости слов.
    • Жиза — жизненная ситуация, знакомая многим не понаслышке.
    • База — очевидная истина, здравая мысль, с которой невозможно поспорить.
    • Рофл (от англ. ROFL) — шутка, юмор, ирония или громкий смех над ситуацией.
    • Тильт — состояние эмоционального упадка, апатии или злости после серии неудач.
    • ФОМО (от англ. FOMO) — синдром упущенной выгоды; навязчивый страх пропустить интересное событие или тренд.
    • Айсик (от англ. ick) — мгновенное чувство отторжения или потеря симпатии к человеку из-за какой-то его глупой привычки или жеста.

    Типажи, ярлыки и социальные роли

    Вот главные типажи сегодняшнего дня:

    • Сигма — независимый, успешный и уверенный в себе одиночка, который игнорирует общественные рамки.
    • Делулу (от англ. delusional) — неисправимый фантазер; человек, который живет в иллюзиях и строит нереалистичные планы.
    • Скуф — ироничный ярлык для мужчины средних лет, который запустил себя, имеет консервативные взгляды и предпочитает диван активной жизни.
    • Альтушка — девушка, подчеркнуто выделяющаяся из толпы за счет неформального стиля (в одежде, макияже, музыке).
    • Нормис — обычный человек, который не следит за трендами и далек от интернет-субкультур.
    • NPC (от англ. non-player character) — безынициативный человек, который мыслит шаблонами и действует как фоновый персонаж в видеоигре.
    • Пикми (от англ. pick me) — девушка, которая пытается казаться «не такой, как все остальные женщины», чтобы заслужить одобрение мужчин.
    • Мейн-карактер (от англ. main character) — человек, который ведет себя так, будто весь мир крутится вокруг него, а сам он — главный герой фильма.
    • Абьюзер — человек, склонный к психологическому, физическому или финансовому насилию в отношениях.
    • Токсик — человек, который постоянно ноет, критикует других и отравляет атмосферу вокруг себя.

    Любовь, дружба и манипуляции

    Отношения молодых людей обросли терминологией, заимствованной из психологии и западного фандома.

    • Краш — объект сильной, но часто безответной или тайной влюбленности.
    • Шипперить — представлять в качестве романтической пары реальных людей или персонажей книг/сериалов, искренне желая им союза.
    • Шип — идеальная романтическая пара в глазах фанатов.
    • Гостинг — резкое исчезновение из жизни собеседника (игнорирование звонков и сообщений) без объяснения причин.
    • Газлайтинг — форма психологического насилия, при которой манипулятор заставляет жертву сомневаться в собственной адекватности и памяти.
    • Софт-лонч — «мягкий запуск» отношений в соцсетях: публикация фото, намекающих на партнера (его рука, силуэт), без раскрытия его личности.
    • Ред флаг (Red Flag) — «красный флаг», опасный симптом в поведении партнера, сигнализирующий о том, что от него нужно бежать.
    • Грин флаг (Green Flag) — «зеленый флаг», признак здорового поведения человека, вызывающий доверие и спокойствие.

    Действия и интернет-процессы

    Эти глаголы и существительные описывают то, как подростки взаимодействуют с контентом и друг с другом.

    • Аура — условные «очки крутости» и авторитета человека в глазах окружающих.
    • Слей (от англ. slay) — выглядеть безупречно, сделать что-то невероятно круто, буквально «убить наповал» своим успехом.
    • Флексить — хвастаться внешним видом, дорогой одеждой или финансовыми успехами.
    • Пруф — неопровержимое доказательство или ссылка на первоисточник.
    • Лут — добыча, ценные вещи или полезные находки (термин пришел из видеоигр).
    • Скам — интернет-мошенничество, обман или развод на деньги.
    • Форсить — активно навязывать, продвигать или популяризировать какую-то тему, мем или новость.
    • Хайп — агрессивный пиар, искусственно созданный ажиотаж вокруг темы или персоны.
    • Гоу — призыв к действию («погнали», «давай сделаем это»).
    • Прайм-эра (или просто Прайм, от англ. prime — лучший, золотой) — пик формы, самый успешный, продуктивный и яркий период в жизни человека, его карьере или стиле.
    • Канселить (культура отмены) — публичный бойкот известного человека или бренда за неподобающие слова или поступки.
    • POV (от англ. point of view) — точка зрения; формат контента, снятого «глазами главного героя».
    Гайд по молодежному сленгу: 40 слов, которые стоит знать
    Фото: Kazinform/ИИ

    Что уходит в прошлое?

    Язык — живой организм, и то, что казалось ультрамодным еще пару лет назад, сегодня выдает в вас «бумера» (представителя старшего поколения).

    Слова, которые стремительно выходят из моды:

    • Изи (легко)
    • Кек и лол (смех)
    • Агриться (злиться)
    • Сорян (извини)
    • Топчик (отлично)
    • Зашквар (позор)
    • Ор (смех)
    • Ламповый (уютный)
    • Чиллить (отдыхать)

    Почему это важно знать?

    Современный сленг — это не просто «испорченный язык». Это адаптивный код, построенный на англицизмах, мемах и игровых терминах. Он помогает экономить время: одно емкое понятие заменяет целое предложение.

    Понимание этих выражений помогает эффективнее общаться с младшим поколением, а также лучше ориентироваться в современном бизнесе, маркетинге и медиапространстве, которые первыми перенимают тренды зумеров.

    Ранее сообщалось, что зумерам становится сложнее находить друзей и строить отношения.

    Напомним, что согласно исследованиям, поколение Z все чаще выбирает играть в видеоигры онлайн, общаясь при этом с другими игроками, тогда как представители поколения X предпочитают одиночные игры.

    Общество Молодежь Социальные сети
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор