Как изменились тарифы на коммунальные услуги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие изменения тарифов на коммунальные услуги произошли с 1 января 2020 года, рассказал руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы Болат Самбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга руководитель Департамента заявил о снижении тарифов на холодную воду с 1 февраля 2020 года и добавил, что по сравнению с другими регионами Казахстана, тарифы на водоснабжение и водоотведение в Алматы одни из самых низких.

По словам Б. Самбетова с 1 января 2020 года тариф на электроэнергию незначительно повысился.

«Изменился на 4,6%, т.е. с 16,36 тг/кВтч. до 17,12 тг/кВтч. Причиной тому послужил рост тарифов на услуги по обеспечению электрической мощностью ТОО «Расчетно-финансовый центр по возобновляемым источниками энергии» на 30%, на транспортировку электроэнергии по сетям АО «KEGOC» на 12%, АО «НК «КТЖ» на 2%, АО «АЖК» на 6%, на регулировку мощности на 5% и балансирование электроэнергии (АО «KEGOC») на 11%. При этом, затраты на содержание и функционирование самого ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Департаментом снижены на 6,4%», - отметил спикер, добавив, что до конца года изменения тарифов на электроснабжение не ожидаются.

Болат Самбетов также добавил, что тариф на теплоснабжение снижен для населения на 18% с 1 января 2019 года.

«Ранее, в 2017 году, в целях предсказуемости и прозрачности тарифов, уполномоченным органом утверждены предельные тарифы на услуги ТОО «Алматинские тепловые сети» на 2017-2021 годы. Соответственно, с 1 января 2020 года ожидался плановый рост тарифа на тепло для населения на 3%. Кроме того, увеличилась оснащенность потребителей общедомовыми приборами учета тепловой (ОПУ) энергии до 94%, то есть, потребители, не имеющие ОПУ, установив данные приборы автоматически перешли на оплату по категории Этот фактор является законным основанием для теплоснабжающей организации обратиться в уполномоченный орган для пересмотра уровня дифференцированных тарифов. Однако, по инициативе акимата г. Алматы и Департамента, вся нагрузка, которую предполагалось распределить на всех потребителей равномерно, направлена на организации, финансируемые за счет бюджета. Таким образом, данное решение позволило сдержать тарифы на тепло для населения и бизнеса с 1 января 2020 года.

«Надеемся, что в этом году тарифы на тепло тоже не повысятся, так как мы здесь не видим никаких причин для роста тарифа», - сказал он.

Руководитель Департамента касательно тарифов на газоснабжение заявил, что тарифы в течение 2018 года снижались 3 раза, в целом итоговое снижение составило 16%.

«Касательно текущего года, тарифы АО «КазТрансГаз Аймак» на газоснабжение с нового года снижены с 29,63 тенге/м3 до 29,44 тенге/м3, путем снижения тарифа на транспортировку газа на 1,6%. Мы надеемся, что в этом году роста тарифа на газа тоже не будет», - заметил он.