РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Как изменились объемы торговли БАДами в Казахстане

    Статистика показала стремительный рост торговли БАД, передает агентство Kazinform со ссылкой на DataHub.

    БАДы
    Фото: pexels.com

    В 2024 году объемы розничной торговли биологически активными добавками составили 152,1 млрд тг, что номинально сразу в 5 раз больше, чем фиксировалось годом ранее. Соответствующие данные приводит БНС АСПиР РК на основе выборочного наблюдения предприятий и ИП в сфере торговли.

    Отдельные сведения по категории БАД есть в официальных данных с 2019 года, и прежде сколько-нибудь сопоставимых скачков не наблюдалось: кратного роста или падения не бывало ни разу. Интересно, что об основной части актуальных совокупных объемов отчитались предприятия торговли в Алматы — речь сразу о 118,5 млрд тг.

    Если БАД растут, то объемы торговли прочими фармтоварами особенной динамики не показывают. В 2024 году насчитали 534,7 млрд тг, что номинально на 19% больше, чем в 2023 году. Цены на фармацевтическую продукцию притом возросли — в целом по всей категории получилось +11,3%.

    Ранее мы писали о требованиях к биологически активным добавкам, которые реализуются на территории Казахстана.

    Теги:
    Фармацевтика Торговля Лекарства
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают