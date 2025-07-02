Как изменились объемы торговли БАДами в Казахстане

В 2024 году объемы розничной торговли биологически активными добавками составили 152,1 млрд тг, что номинально сразу в 5 раз больше, чем фиксировалось годом ранее. Соответствующие данные приводит БНС АСПиР РК на основе выборочного наблюдения предприятий и ИП в сфере торговли.

Отдельные сведения по категории БАД есть в официальных данных с 2019 года, и прежде сколько-нибудь сопоставимых скачков не наблюдалось: кратного роста или падения не бывало ни разу. Интересно, что об основной части актуальных совокупных объемов отчитались предприятия торговли в Алматы — речь сразу о 118,5 млрд тг.

Если БАД растут, то объемы торговли прочими фармтоварами особенной динамики не показывают. В 2024 году насчитали 534,7 млрд тг, что номинально на 19% больше, чем в 2023 году. Цены на фармацевтическую продукцию притом возросли — в целом по всей категории получилось +11,3%.

Ранее мы писали о требованиях к биологически активным добавкам, которые реализуются на территории Казахстана.