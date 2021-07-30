Как изменилась ситуация на финансовым рынке Казахстана в июне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана представил обзор ситуации на финансовом рынке в стране за июнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Банка.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в июне 2021 года инфляция составила 1,1% (в июне 2020 года – 0,4%).

1. Инфляция и инфляционные ожидания

Годовая инфляция сложилась на уровне 7,9% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10,6%, непродовольственные товары – на 6,9%, платные услуги – на 5,6%.

В июне 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 7,3%.

2. Международные резервы и денежные агрегаты

Валовые международные резервы Национального Банка за июнь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,9% и составили 35,1 млрд долларов США (с начала года – на 1,6%).

Снижение резервов произошло преимущественно в результате снижения цены на золото из-за укрепления доллара США. Кроме того, была осуществлена реализация золота на 1,5 млрд долларов США по благоприятной цене в рамках исполнения опционов, ранее заключенных Национальным Банком для хеджирования части портфеля золота от резкого снижения его цены. За счет реализации неаллокированного золота в рамках опционных стратегий выросли активы в свободно конвертируемой валюте.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,5 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец июня 2021 года составили 92,5 млрд долларов США.

Денежная база в июне 2021 года сжалась на 0,5% и составила 10 270,1 млрд тенге (с начала года расширилась на 5,0%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 4,3%, до 6 297,0 млрд тенге (с начала года – на 23,8%).

Денежная масса за июнь 2021 года увеличилась на 2,6% и составила 28 161,7 млрд тенге (с начала года – рост на 13,0%), наличные деньги в обращении увеличились на 2,1%, до 3 027,2 млрд тенге (с начала года – на 7,0%).

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

26 июля 2021 года Национальный Банк принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

Индикатор TONIA[1], который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в июне 2021 года формировался внутри процентного коридора. В июне 2021 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,3% годовых (в мае 2021 года – 8,1%).

Инструменты денежно-кредитной политики. На конец июня 2021 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 5,4 трлн тенге.

Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямого репо составил 85,7 млрд тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном Банке составил 197,3 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 1 688,0 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец июня 2021 года составил 3 474,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 9,5%.

В июне 2021 года было проведено 6 аукционов на общую сумму 2 164,0 млрд тенге, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1 532,6 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,00%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 531,4 млрд тенге (доходность – 9,15%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 100 млрд тенге (доходность – 9,14%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за июнь 2021 года составил 2 121,4 млрд тенге.

4. Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан.

В июне 2021 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 139,2 млрд тенге. Всего в июне 2021 года было размещено 11 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 2 до 14 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 9,60% до 10,70% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в июне 2021 года увеличился на 1,1% и составил 9 994,9 млрд тенге[2].

На конец июня кривая доходности[3] демонстрировала снижение доходности в сегменте до 4 лет, при этом в сегменте выше 4 лет наблюдалось повышение доходности по сравнению с уровнем конца мая 2021 года.

5. Валютный рынок

В июне 2021 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 425,64 – 428,30 тенге за доллар США. На конец июня 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 427,31 тенге за доллар, укрепившись за месяц на 0,3%.

Общий объем операций по валютной паре «тенге – доллар США» за месяц составил 14,1 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 3,2 млрд долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 11,0 млрд долларов США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 69,6%, или 7,6 млрд долларов США (в мае 2021 года – 66,3%, или 5,7 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В июне 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 237 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 50,6% (в мае 2021 года – 157,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (193,4 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 22,5%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 65,1%, или 154,3 млрд тенге, российских рублей – 22,4%, или 53,1 млрд тенге, евро – 12,3%, или 29,2 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 49,5% (на 9,0% г/г), на покупку евро – в 3,4 раза (в 2,3 раза г/г), на покупку рублей – на 17,0% (на 37,5% г/г).

6. Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня 2021 года составил 25 134,6 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,7%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 2,0%, до 12 936,8 млрд тенге, депозиты физических лиц – на 3,3%, до 12 197,8 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,5%, до 15 843,3 млрд тенге, в иностранной валюте – на 3,0%, до 9 291,3 млрд тенге. Уровень долларизации на конец июня 2021 года составил 37,0% (в декабре 2020 года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2021 года увеличились на 1,4%, до 7 874,9 млрд тенге, в иностранной валюте – на 3,1%, до 5 061,9 млрд тенге (39,1% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 3,6%, до 7 968,3 млрд тенге, в иностранной валюте – на 2,9%, до 4 229,4 млрд тенге (34,7% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 17 040,1 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,1%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 884,2 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 155,9 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2021 года составила 7,3% (в июне 2020 года – 7,6%), по депозитам физических лиц – 8,6% (9,9%).

7. Кредитный рынок

Объем кредитования банками экономики на конец июня 2021 года составил 15 721,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,5%. Объем кредитов юридическим лицам снизился на 3,5%, до 7 169,1 млрд тенге, физическим лицам увеличился на 4,2%, до 8 552,4 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,2%, до 13 792,7 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 3,3%, физическим лицам выросли на 4,2%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 4,2%, до 1 928,8 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 4,1%, физическим лицам – на 10,7%. Удельный вес кредитов в тенге на конец июня 2021 года составил 87,7% (в декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 0,3%, до 13 457,9 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 1,6%, до 2 263,7 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за июнь 2021 года уменьшилось на 3,6%, до 2 724,7 млрд тенге (17,3% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора – 30,1%), торговля (21,4%), строительство (7,1%) и транспорт (6,0%).

В июне 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,6% (в июне 2020 года – 11,0%), физическим лицам – 16,6% (16,9%).

8. Платежные системы

По состоянию на 1 июля 2021 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За июнь 2021 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,7 млн транзакций на сумму 68,2 трлн тенге (по сравнению с маем 2021 года увеличение по количеству составило 4,6%, по сумме – 0,4%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 214,2 тысяч транзакций на сумму 3,8 трлн тенге.

На 1 июля 2021 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 54,0 млн единиц. Из них в мае 2021 года 48,2% платежных карточек (26,1 млн) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за июнь 2021 года проведено 533,3 млн транзакций на сумму 8,4 трлн тенге (по сравнению с маем 2021 года количество транзакций увеличилось на 0,2%, сумма – на 13,2%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 95,4% (508,7 млн тенге). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 74,4% (6,2 трлн тенге).

В июне 2021 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,3 млн переводов на сумму 109,0 млрд тенге. Увеличение объема переводов денег по сравнению с маем 2021 года составило 39,6%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 81,3% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 94,4% от общей суммы (102,9 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 18,7% от общего количества (0,1 млн транзакций) и 5,6% от общей суммы (6,1 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 24,9 млрд тенге.





9. Пенсионная система

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2021 года составили 12 767,8 млрд тенге, уменьшившись за январь-июнь 2021 года на 145,6 млрд тенге, или на 1,1%.

За январь-июнь 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 751,0 млрд тенге, до 6 304,6 млрд тенге на 1 июля 2021 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2021 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-июнь 2021 года составила 1,7 трлн тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2021 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (39,6% и 25,9% от общего объема пенсионных активов, соответственно).



