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Как избежать пожара в сезон тополиного пуха

Автор:  
Серик Сабеков
12 Мая 2023, 12:23
Как избежать пожара в сезон тополиного пуха

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова сообщила, что из-за тополиного пуха летом увеличивается количество пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поставил ряд задач органам гражданской защиты по уменьшению количества различных чрезвычайных ситуаций, в том числе с пожарами. На сегодняшний день сотрудники ДЧС Астаны проводят агитационно-профилактические работы по уменьшению чрезвычайных ситуаций и информированию граждан о правилах безопасности», - сказала Ажар Рустемова.

Спикер отметила, что ежегодно в начале лета количество пожаров в городе увеличивается в несколько раз и нередко из-за тополиного пуха.

«За май и июнь прошлого года сотрудники столичного ДЧС осуществили 62 выезда на тушение тополиного пуха. Улицы и дворы покрываются им как снегом, а он становится потенциальным очагом пожара», - подчеркнула Ажар Рустемова.

Она добавила, что при сильном ветре тополиный пух поднимается до верхних этажей домов. Огонь, распространяясь по тополиному пуху, может перейти на горючие материалы домов и прочих строений. Особенно в этот период «страдают» автомобили, не спасают их даже гаражи. Из-за обильного тополиного пуха необходимо самим заботиться о сохранности своего имущества и жизни.

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать. На предприятиях и учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительный противопожарный инструктаж.


Безопасность   Общество   Пожар   ДЧС  
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