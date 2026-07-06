Как избежать пожара при коротком замыкании электропроводки, рассказали в МЧС РК
В Министерстве чрезвычайных ситуаций РК дали несколько простых советов, которые помогут избежать пожара и трагедии в доме. Подробнее в материале агентства Kazinform.
В МЧС Казахстана отметили, что короткое замыкание является одной из самых частых причин пожаров в жилых домах.
Чтобы избежать опасности, соблюдайте простые правила:
- Не перегружайте электросеть, включая одновременно большое количество приборов;
- Используйте только исправные розетки, вилки и электропроводку;
- Не оставляйте без присмотра включенные электрообогреватели и зарядные устройства;
- При появлении запаха гари, искрения или нагрева розетки немедленно отключите электропитание;
- Не пытайтесь тушить загоревшиеся электроприборы водой — сначала обесточьте их, затем используйте огнетушитель или плотную ткань.
В МЧС напомнили, что соблюдение правил электробезопасности поможет сохранить имущество, а главное — жизнь.
Ранее в школе города Шымкента произошел пожар. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщили специалисты.