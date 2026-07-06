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    Как избежать пожара при коротком замыкании электропроводки, рассказали в МЧС РК

    В Министерстве чрезвычайных ситуаций РК дали несколько простых советов, которые помогут избежать пожара и трагедии в доме. Подробнее в материале агентства Kazinform.

    Короткое замыкание проводки, пожар
    Фото: freepik

    В МЧС Казахстана отметили, что короткое замыкание является одной из самых частых причин пожаров в жилых домах.

    Чтобы избежать опасности, соблюдайте простые правила:

    • Не перегружайте электросеть, включая одновременно большое количество приборов;
    • Используйте только исправные розетки, вилки и электропроводку;
    • Не оставляйте без присмотра включенные электрообогреватели и зарядные устройства;
    • При появлении запаха гари, искрения или нагрева розетки немедленно отключите электропитание;
    • Не пытайтесь тушить загоревшиеся электроприборы водой — сначала обесточьте их, затем используйте огнетушитель или плотную ткань.

    В МЧС напомнили, что соблюдение правил электробезопасности поможет сохранить имущество, а главное — жизнь.

    Ранее в школе города Шымкента произошел пожар. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщили специалисты.

    Пожар Электроэнергия Казахстан Общество Безопасность Рекомендации МЧС
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор