Как избежать отравления на Наурыз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы встречают светлый праздник «Наурыз» традиционным блюдом наурыз коже. Его готовят в каждом доме, и в него обязательно должны быть включены как минимум семь различных продуктов, таких как пшеница, просо, мясо, бобы, молоко, вода и соль. Из-за многокомпонентности состава и добавления в него молочных продуктов это блюдо относится к скоропортящейся пищевой продукции. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы дали советы, которые помогут избежать отравления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова рекомендует хранить готовый коже при температуре -2, -4 градуса в течение суток. По ее словам, учитывая короткий срок хранения, наурыз коже следует готовить в зависимости от количества членов семьи или приглашенных гостей.

«Помимо наурыз коже в каждом доме к столу готовятся мясные блюда, салаты, кондитерские изделия с кремом, напитки и многое другое. Советуем соблюдать простые меры предосторожности, чтобы не допустить пищевых отравлений, острых кишечных инфекций и острых осложнений при праздновании такого особенного праздника», - отметила Гаухар Каткенова.

В целях профилактики пищевых отравлений, острых кишечных инфекций в домашних условиях необходимо:

- соблюдать правила гигиены, особенно следить за чистотой кухни и рук;

- планировать приготовление пищи за полчаса до того, как вы сядете за стол, не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд или использования при их разделке одних и тех же разделочных инвентарей;

- не использовать сомнительного качества или с явными признаками порчи (запах, цвет, вкус) сырье и готовые блюда;

- не следует потреблять продукты, оставшиеся после вчерашнего застолья, тем более хранившихся без холода.

Для профилактики возникновения острых осложнений заболеваний пищеварительной системы необходимо:

- не переедать, не потреблять острые, соленые блюда, а также с содержанием большого количества специй;

- при наличии хронических заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы избегайте жирной, жареной пищи во избежание обострения заболеваний или возникновения приступов.

Как правило, в праздничные дни объектами общественного питания и торговли в большом количестве готовятся как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, заливное мясо и другие, которые имеют короткий срок хранения и реализации. Поэтому, необходимо обращать внимание на их сроки годности, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения.

«Также обращаем внимание руководителей объектов общественного питания на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыза и просим соблюдать некоторые требования санитарных правил: обеспечить наличие достаточного количества холодильного оборудования при реализации скоропортящейся продукции и готовых блюд с соблюдением условий хранения продукции; обеспечить наличие личных медицинских книжек продавцов и обслуживающего персонала; обеспечить наличие документов, подтверждающих безопасность продукции; обеспечить наличие условий для соблюдения личной гигиены продавцов и обслуживающего персонала; обеспечить наличие спецодежды персонала (в достаточном количестве)», - заметила санврач.

Санврачи убедительно просят не реализовывать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков, без документов. Кроме того, персоналом объектов общественного питания должны соблюдаться:

- правила личной гигиены и чистота;

- проводить термическую обработку пищевых продуктов, а также тщательно мыть овощи и фрукты;

- использовать по назначению разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, при приготовлении блюд использовать качественные продукты;

- хранить раздельно сырые продукты от готовых

- рекомендуется воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима;

- важно не допускать нарушения сроков хранения готовых блюд.

«Помните, что лучшая профилактика пищевых отравлений – это прежде всего осведомленность и бдительность. В этой связи, в период празднования Наурыз и в дни отдыха еще раз напоминаем о соблюдении необходимых правил гигиены и рекомендаций для недопущения пищевых отравления», - заявила Гаухар Каткенова.