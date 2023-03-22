Как избежать отравления на Наурыз
Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова рекомендует хранить готовый коже при температуре -2, -4 градуса в течение суток. По ее словам, учитывая короткий срок хранения, наурыз коже следует готовить в зависимости от количества членов семьи или приглашенных гостей.
«Помимо наурыз коже в каждом доме к столу готовятся мясные блюда, салаты, кондитерские изделия с кремом, напитки и многое другое. Советуем соблюдать простые меры предосторожности, чтобы не допустить пищевых отравлений, острых кишечных инфекций и острых осложнений при праздновании такого особенного праздника», - отметила Гаухар Каткенова.
В целях профилактики пищевых отравлений, острых кишечных инфекций в домашних условиях необходимо:
- соблюдать правила гигиены, особенно следить за чистотой кухни и рук;
- планировать приготовление пищи за полчаса до того, как вы сядете за стол, не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд или использования при их разделке одних и тех же разделочных инвентарей;
- не использовать сомнительного качества или с явными признаками порчи (запах, цвет, вкус) сырье и готовые блюда;
- не следует потреблять продукты, оставшиеся после вчерашнего застолья, тем более хранившихся без холода.
Для профилактики возникновения острых осложнений заболеваний пищеварительной системы необходимо:
- не переедать, не потреблять острые, соленые блюда, а также с содержанием большого количества специй;
- при наличии хронических заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы избегайте жирной, жареной пищи во избежание обострения заболеваний или возникновения приступов.
Как правило, в праздничные дни объектами общественного питания и торговли в большом количестве готовятся как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, заливное мясо и другие, которые имеют короткий срок хранения и реализации. Поэтому, необходимо обращать внимание на их сроки годности, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения.
«Также обращаем внимание руководителей объектов общественного питания на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыза и просим соблюдать некоторые требования санитарных правил: обеспечить наличие достаточного количества холодильного оборудования при реализации скоропортящейся продукции и готовых блюд с соблюдением условий хранения продукции; обеспечить наличие личных медицинских книжек продавцов и обслуживающего персонала; обеспечить наличие документов, подтверждающих безопасность продукции; обеспечить наличие условий для соблюдения личной гигиены продавцов и обслуживающего персонала; обеспечить наличие спецодежды персонала (в достаточном количестве)», - заметила санврач.
Санврачи убедительно просят не реализовывать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков, без документов. Кроме того, персоналом объектов общественного питания должны соблюдаться:
- правила личной гигиены и чистота;
- проводить термическую обработку пищевых продуктов, а также тщательно мыть овощи и фрукты;
- использовать по назначению разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, при приготовлении блюд использовать качественные продукты;
- хранить раздельно сырые продукты от готовых
- рекомендуется воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима;
- важно не допускать нарушения сроков хранения готовых блюд.
«Помните, что лучшая профилактика пищевых отравлений – это прежде всего осведомленность и бдительность. В этой связи, в период празднования Наурыз и в дни отдыха еще раз напоминаем о соблюдении необходимых правил гигиены и рекомендаций для недопущения пищевых отравления», - заявила Гаухар Каткенова.